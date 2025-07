Jax Jones stiže u Rovinj: Weekend.18 donosi party koji se ne propušta

Rovinj se ovog rujna ponovno pretvara u regionalni centar kreativnosti, ideja i dobre zabave, a prvi najavljeni party Weekenda.18 bit će sve samo ne običan. Punoljetno izdanje najvećeg regionalnog festivala stavlja sve adute na stol: od vrhunskih panela i gostiju do partyja za koji se unaprijed zna da će postati glavna tema razgovora. Ekskluzivna europska premijera novih modela automobila Omoda & Jaecoo iz Chery grupacije dodatno podiže ljestvicu, a za glazbeni spektakl u petak 19. rujna pobrinut će se nitko drugi nego svjetski poznati DJ Jax Jones.

Prvi Weekend.18 party za pamćenje uz Jax Jonesa

Za dobru energiju pobrinut će se DJ senzacija Jax Jones, globalno poznati hitmaker čija brojka od preko 9 milijardi streamova i 65 platinastih singlova govori sama za sebe. Njegov novi album Y2J donosi retro vibe ranih 2000-ih, ali kroz prizmu suvremenog klupskog zvuka jugoistočne Azije i underground rave scene. Jax Jones, pravim imenom Timucin “Timz” Lam, nadahnuće crpi iz vlastitog multikulturalnog odrastanja, od londonskih klubova do obiteljskih ljeta u malezijskoj Penangu. Rovinj će se rasplesati uz hitove poput „You Don’t Know Me“, „Never Be Lonely“, „Where Did You Go?“, „Instruction“ i mnoge druge, a Jaxovo multikulturalno naslijeđe i nepresušna radoznalost garantiraju party za koji se priča da se ne propušta.

Premijera koja se ne propušta

Osim dobre glazbe, donosi i nešto za sve ljubitelje inovacija na četiri kotača. Premijera brendova Omoda & Jaecoo bit će prilika da posjetitelji među prvima u Europi dožive automobile koji pomiču granice svega što znate o vožnji. Dva brenda, jedan futuristički mindset: Omoda se obraća mladima i onima koji se tako osjećaju. Donosi avangardan dizajn, lifestyle pristup i pametne tehnologije koje prate ritam života. S druge strane, Jaecoo unosi dozu robusne elegancije u SUV segment, s naglaskom na sofisticiranost i vrhunsku udobnost.

Novi modeli predstavljaju novu viziju mobilnosti, onu u kojoj auto više nije samo prijevozno sredstvo, već produžetak vašeg lifestylea. Posjetitelji Weekenda.18 među prvima u Europi imat će priliku uživo upoznati modele koji osvajaju poglede i upijati vibe urbanog luksuza iz prve ruke. Uz euforičnu energiju i glazbu koja će se preliti sve do ranih jutarnjih sati, Jax Jones pretvorit će party u iskustvo koje se dugo prepričava.

Ovo nije samo festival, ovo je Weekend svih Weekenda

Ovdje ne pričamo o samo još jednom vikendu za networking, već o šest festivala koji će od 18. do 21. rujna okupiti tisuće gostiju, inspirativne govornike i priče koje se dugo pamte. Ove godine, uz Omoda & Jaecoo, Weekend.18 šalje jasnu poruku da je budućnost mobilnosti već tu i da je povezana s dobrom glazbom, inspirativnim ljudima i pričama koje ostaju.

Zato, ako tražite mjesto gdje se networking i party stapaju u jedno, a uz to želite i čuti najzanimljivije priče koje s vama ostaju puno dulje od jednog vikenda, vidimo se na Weekendu.18