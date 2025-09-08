Izdan narančasti stupanj upozorenja, mogućnost nevremena iznad 80 posto: Dio Dalmacije pogodit će vrlo obilna kiša

Visoka i srednja naoblaka još nas je sinoć spriječila da uživamo u potpunoj pomrčini Mjeseca, a ista se naoblaka i danas zadržava nad našim područjem. Ipak, ispod oblaka bilo je vrlo toplo i vruće, ponegdje i sparno.

Tako su najviše dnevne temperature zraka u ponedjeljak u većini predjela bile između 26 i 31°C.

Pred nama je još jedan pretežno sunčan dan, ali će se po jačanju juga na moru u drugom dijelu dana primijetiti nadolazeća promjena vremena.

U odnosu na posljednja dva dana, na najnovijim prognostičkim kartama vezanim za nadolazeću promjenu vremena, vide se dva trenda. Prvi je općenito povećanje količine oborina u Dalmaciji. Primjerice, pojedini modeli do kraja četvrtka predviđaju preko 100 litara kiše po metru kvadratnome mjestimice od vrgoračkog područja preko doline Neretve do Konavala s ekstremima preko 150 litara.

Druga je novost da će već u srijedu iza podne početi kiša te će do kraja dana pasti značajne količine. Modeli vide i nešto jače jugo nego se prethodno predviđalo pa bi udari ovog vjetra krajem srijede na moru Dalmacije vjerojatno bili olujni.

DHMZ se unutar sustava MeteoAlarm izdao upozorenja za utorak.

Tako MeteoAlarm za obalni dio Dalmacije i otoke daju narančasti stupanj upozorenja na vjetar, odnosno jugo i kišu, mjestimice više od 40 litara po kvadratnom metru. Ipak, narančasti stupanj upozorenja vrijedi za mogućnost grmljavinskog nevremena veću od 80 posto. Isto upozorenje vrijedi na cijelu obalu.

Za Dalmatinsku zagoru žuto upozorenje vrijed za kišu, a narančasto za mogućnost grmljavinskog nevremena iznad 70 posto.

Za more Dalmacije vrijedi žuto upozorenje zbog juga na udare do 85 km/h.

Jedino za Slavoniju i Baranju nije izdano bilo kakvo upozorenje.

Utorak donosi djelomično sunčano vrijeme, povremeno s nešto više oblaka u odnosu na ponedjeljak. Suho, ali tek ponegdje se ne može isključiti pokoja kišna kap. Na moru će zapuhati slabo do umjereno jugo. Jutarnje temperature u manjem porastu, najviše dnevne većinom od 26 do 31°C.

Srijeda će biti promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Približavanjem ciklone naoblaka će se približavati tijekom dana pa će rasti i mogućnost kiše koja će prvo početi na otvorenom moru pa južnoj Dalmaciji. U južnoj i dijelu srednje Dalmacije moguće jače grmljavinsko nevrijeme s većinom količinama oborina. Veći dio dana puhat će umjereno do jako jugo koje će na moru Dalmacije imati vrlo jake udare, ponegdje i olujne udare. Kasno navečer vjetar na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana u okretanju na zapadne smjerove. Jutro toplije u odnosu na prethodne dane, danju od 22 do 28°C. S kišom će malo osvježiti.

Četvrtak donosi umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mjestimice je moguće grmljavinsko nevrijeme te preko 40 litara kiše po metru kvadratnome. Ipak, oborine će biti neravnomjerno raspoređene pa će osobito u dijelu sjeverne Dalmacije pasti tek pokoja litra. Bit će svježije, najviše dnevne temperature većinom od 21 do 26°C.

U petak će biti pretežno sunčano. Ujutro i navečer slaba bura, danju slab vjetar zapadnih smjerova. Jutro će biti malo svježije, danju toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 26 do 31°C.

Pretežno sunčano i suho bit će u subotu. Puhat će slab dnevni vjetar, noću burin, danju maestral. Jutro ugodno, najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Pretežno sunčano vrijeme prevladavat će i tijekom nedjelje. Puhat će slab dnevni vjetar, a temperature zraka bit će bez veće promjene u odnosu na subotu.