Ivan Klasnić javio se iz bolnice: "Dobro sam! Ljudi, ne brinite..."

Vijest da je Ivan Klasnić (46) ponovno završio u bolnici zabrinula je brojne navijače i sportsku javnost. Legendarni napadač Vatrenih hospitaliziran je u Zagrebu zbog virusne infekcije koja mu je uzrokovala visoku temperaturu. S obzirom na njegovu dugogodišnju i iscrpljujuću borbu sa zdravstvenim problemima, svaka ovakva situacija pali alarme. Njegovo stanje opisano je kao "ne kritično, ali ni bezazleno", a u bolnici je zadržan iz preventivnih razloga jer mu je imunološki sustav značajno oslabljen uslijed višestrukih transplantacija i dugotrajne terapije.

Ipak, iz bolničke postelje stigla je poruka koja je barem malo umirila sve koji prate njegovu životnu bitku. U kratkoj izjavi za njemačke medije, Klasnić je potvrdio da se osjeća bolje. "Dobro sam. Ljudi ne moraju brinuti. Više nemam temperaturu", poručio je hrabri napadač, pokazavši još jednom neslomljivi duh koji ga je krasio tijekom cijele karijere, ali i izvan nje. Zasad nije poznato koliko će se dugo morati zadržati na liječenju, no najvažnije je da se situacija stabilizirala, piše Večernji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U ovim teškim trenucima podrška mu stiže sa svih strana, a posebno se istaknula gesta mladog hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića. Igrač HSV-a svoj je pogodak u pobjedi Hrvatske protiv Kolumbije posvetio upravo Klasniću. "Želim mu posvetiti ovaj gol jer je nažalost već neko vrijeme u bolnici. Nije mu lako", izjavio je Vušković nakon utakmice. Klasnić je vidio poruku i kratko odgovorio: "Da, vidio sam što je rekao. Svaka mu čast."