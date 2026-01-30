Iskoristite sunčani vikend. Od prognoze za sljedeći tjedan možda vas zaboli glava

Vremenske prilike tijekom četvrtka prilično su se smirile u odnosu na srijedu kada je bilo obilnije kiše, ali prije svega olujnog juga čiji su udari ponegdje na moru jučer prelazili 100 km/h.

Nakon srijede u kojoj je lokalno palo preko 50 litara kiše po metru kvadratnome, četvrtak je donio znatno više suhog vremena. Tek je nekoliko lokacija u Zamosorju jučer primilo preko 20 mm oborine, a u okolici Šestanovca bilo je značajne tuče.

Razlika je bila i u jačini vjetra. Srijedu je obilježilo olujno jugo s udarima preko 100 km/m mjestimice na moru, dok se vjetar u četvrtak prilično smirio. Zadržalo se toplo za dio godine jer su i danas najviše dnevne temperature dosezale 16°C, primjerice, u Dubrovniku.

Pri samom smo kraju siječnja. Iako će tek uslijediti klimatološke analize središnjeg mjeseca klimatološke zime, već sada se mogu tvrditi dvije stvari - siječanj je u Dalmaciji bio topliji od prosjeka, a u mnogim predjelima i ekstremno kišovit, osobito u dijelovima srednje i južne Dalmacije. Pojedine lokacije primile su preko 200, čak i 300 litara oborine po kvadratnom metru, a pojedine i preko 400 litara!

Ostatak tjedna proći će većinom u znaku suhog vremena iako će još lokalno biti malo kiše. Zadržat će se nešto toplije od prosjeka za dio godine.

Danas će biti promjenjivo, oblačnije u početku, a sunčanije tijekom dana. Malo kiše bit će još uglavnom u srednjoj i osobito južnoj Dalmaciji. Vjetar uglavnom slab, na otvorenom moru tramontana, uz obalu južne i dijela srednje Dalmacije još samo u početku slabo jugo i levant. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0 do 10°C, najviše dnevne od 9 do 15°C.

Subota donosu djelomično sunčano vrijeme, iako će uz promjenjivu naoblaku na moru biti povremene slabe kiše. Vjetar slab, navečer će jačati bura podno Velebita te će se širiti obalom u noći na nedjelju. Jutro malo hladnije, najviše dnevne od 10 do 15°C.

Pretežno sunčano će biti u nedjelju. Podno Velebita će puhati jaka bura s olujnim udarima, drugdje većinom umjerena do pojačana bura. Bit će malo hladnije.

Sunčano će biti u ponedjeljak koji donosi manje zahlađenje. Ujutro slaba bura, navečer na moru jugo.

U utorak djelomično naoblačenje uz malo kiše krajem dana. Jugo će navečer biti jako.

Najjače jugo puhat će u srijedu kada su ponovno mogući udari do 100 km/h. Zatoplit će, a srijeda će ujedno označiti ulazak u novo nestabilno razdoblje, ali i dalje bez zimskih vrijednosti temperatura zraka.