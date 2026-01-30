Iskoristite sunčani vikend. Od prognoze za sljedeći tjedan možda vas zaboli glava

Vremenske prilike tijekom četvrtka prilično su se smirile u odnosu na srijedu kada je bilo obilnije kiše, ali prije svega olujnog juga čiji su udari ponegdje na moru jučer prelazili 100 km/h.
Nakon srijede u kojoj je lokalno palo preko 50 litara kiše po metru kvadratnome, četvrtak je donio znatno više suhog vremena. Tek je nekoliko lokacija u Zamosorju jučer primilo preko 20 mm oborine, a u okolici Šestanovca bilo je značajne tuče.
Razlika je bila i u jačini vjetra. Srijedu je obilježilo olujno jugo s udarima preko 100 km/m mjestimice na moru, dok se vjetar u četvrtak prilično smirio. Zadržalo se toplo za dio godine jer su i danas najviše dnevne temperature dosezale 16°C, primjerice, u Dubrovniku.
Pod morem su se našli dijelovi Hvara, Omiša, Trogira... Donosimo pojašnjenje što je "ciklonalna plima"
Pri samom smo kraju siječnja. Iako će tek uslijediti klimatološke analize središnjeg mjeseca klimatološke zime, već sada se mogu tvrditi dvije stvari - siječanj je u Dalmaciji bio topliji od prosjeka, a u mnogim predjelima i ekstremno kišovit, osobito u dijelovima srednje i južne Dalmacije. Pojedine lokacije primile su preko 200, čak i 300 litara oborine po kvadratnom metru, a pojedine i preko 400 litara!
Ostatak tjedna proći će većinom u znaku suhog vremena iako će još lokalno biti malo kiše. Zadržat će se nešto toplije od prosjeka za dio godine.
Danas će biti promjenjivo, oblačnije u početku, a sunčanije tijekom dana. Malo kiše bit će još uglavnom u srednjoj i osobito južnoj Dalmaciji. Vjetar uglavnom slab, na otvorenom moru tramontana, uz obalu južne i dijela srednje Dalmacije još samo u početku slabo jugo i levant. Minimalne jutarnje temperature zraka od 0 do 10°C, najviše dnevne od 9 do 15°C.
Subota donosu djelomično sunčano vrijeme, iako će uz promjenjivu naoblaku na moru biti povremene slabe kiše. Vjetar slab, navečer će jačati bura podno Velebita te će se širiti obalom u noći na nedjelju. Jutro malo hladnije, najviše dnevne od 10 do 15°C.
Pretežno sunčano će biti u nedjelju. Podno Velebita će puhati jaka bura s olujnim udarima, drugdje većinom umjerena do pojačana bura. Bit će malo hladnije.
Sunčano će biti u ponedjeljak koji donosi manje zahlađenje. Ujutro slaba bura, navečer na moru jugo.
U utorak djelomično naoblačenje uz malo kiše krajem dana. Jugo će navečer biti jako.
Najjače jugo puhat će u srijedu kada su ponovno mogući udari do 100 km/h. Zatoplit će, a srijeda će ujedno označiti ulazak u novo nestabilno razdoblje, ali i dalje bez zimskih vrijednosti temperatura zraka.