Pod morem su se našli dijelovi Hvara, Omiša, Trogira... Donosimo pojašnjenje što je "ciklonalna plima"

Četvrtak je obilježilo postupno smirivanje vremenskih prilika. Nakon srijede u kojoj je lokalno palo preko 50 litara kiše po metru kvadratnome, četvrtak je donio znatno više suhog vremena. Tek je nekoliko lokacija u Zamosorju danas ujutro primili preko 20 mm oborine, a u okolici Šestanovca bilo je značajne tuče.

Razlika je bila i u jačini vjetra. Srijedu je obilježilo olujno jugo s udarima preko 100 km/m mjestimice na moru, dok se vjetar u četvrtak prilično smirio.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zadržalo se toplo za dio godine jer su i danas najviše dnevne temperature dosezale 16°C, primjerice, u Dubrovniku.

Ipak, i jučer i danas tlak zraka bio je nizak. Uvjetovalo je pojavu ciklonalne plime, a pojava je bila najizraženija danas oko 15 sati poslijepodne.

Mareograf u Splitu tako je zabilježio preko 50 centimetara višu razinu mora od normale. Pod morem su se našli niži dijelovi obale, a to se osobito moglo vidjeti u Trogiru, Omišu, Hvaru...

Olakotna okolnost ovako izražene plime je to da danas nije bilo značajnih valova, inače bi more prodrlo znatno više.

Kako nastaje ciklonalna plima?

Ciklonalna plima je povišenje razine mora koje nastaje pod utjecajem ciklone, odnosno snažnog atmosferskog sustava s niskim tlakom zraka, nerijetki i jakim vjetrovima. Riječ je o pojavi kod koje se more podiže iznad uobičajene razine, ne zbog astronomskih utjecaja poput Mjeseca, već isključivo zbog atmosferskih prilika.

Do ciklonalne plime dolazi zato što niski tlak zraka smanjuje pritisak na površinu mora, što omogućuje da se razina mora fizički povisi. Taj se učinak dodatno pojačava jakim i dugotrajnim vjetrovima, osobito jugom, koji guraju morsku masu prema obali i u zatvorenije dijelove mora. Kada takvi uvjeti potraju dulje vrijeme, more se nema vremena povući, pa dolazi do izraženog porasta razine mora.

Na Jadranu je ciklonalna plima relativno česta, osobito u jesenskim i zimskim mjesecima, kada su sredozemne ciklone učestalije. Zbog oblika obale, brojnih zaljeva i relativne zatvorenosti Jadranskog mora, posljedice su često vidljive u obalnim gradovima kroz plavljenje riva, šetnica i nižih dijelova obale.