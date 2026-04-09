Iran objavio upute kako ploviti po Hormuzu. Naplaćivat će u Bitcoinima

Brodovi koji planiraju proći kroz Hormuški tjesnac trebali bi koristiti alternativne rute kako bi „poštovali načela pomorske sigurnosti i bili zaštićeni od mogućih sudara s morskim minama”, priopćila je Iranska revolucionarna garda u izjavi koju su prenijeli iranski državni mediji.

U izjavi se dalje iznose alternativne rute, zajedno s kartom koja ih prikazuje. Brodovi koji ulaze iz Omanskog mora trebaju ploviti sjeverno od otoka Larak, a zatim nastaviti prema Perzijskom zaljevu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Brodovi koji plove u suprotnom smjeru trebaju izaći iz Perzijskog zaljeva, proći južno od otoka Larak i nastaviti prema Omanskom moru. Iranski čelnici najavili su plan usmjeren na Bitcoin kako bi zadržali kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, a istodobno omogućili naftnim tankerima da nastave normalan promet kroz ovaj ključni plovni put.

Iranska vlada naplaćivat će naknadu od 1 dolara za svaki barel nafte koji prođe kroz tjesnac, a ta će se naknada morati platiti u Bitcoinu, navodi se u izvješću Financial Timesa od srijede.

Svaki brod koji želi proći kroz Hormuški tjesnac morat će e-poštom obavijestiti iranske vlasti o sadržaju svog tereta, a zatim pričekati odobrenje. Nakon što dobije zeleno svjetlo, operateri broda imat će „nekoliko sekundi” da pošalju Bitcoin uplatu u novčanik pod kontrolom Irana, prenosi 24 sata.