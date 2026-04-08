Iran je ponovno zatvorio prolaz kroz Hormuški tjesnac

Više iranskih medija izvještava da su tankeri za naftu prestali prolaziti kroz Hormuški tjesnac, dok Izrael nanosi "najteže udare" Libanonu od početka svoje kopnene operacije, prenosi BBC.

Iako su dva tankera za naftu jutros uspjela proći kroz tjesnac uz dopuštenje Irana, prolaz tankera za naftu kroz Hormuški tjesnac nakon toga je ponovno zaustavljen.

Novinska agencija Islamske Republike također je izvijestila da su brodovi zaustavljeni zbog izraelskih napada na Libanon, prenosi Jutarnji list.

U međuvremenu, libanonsko ministarstvo zdravstva reklo je za Reuters da je najmanje 89 ljudi ubijeno u najnovijem valu izraelskih napada na Libanon. Ozlijeđeno je oko 700 ljudi.

Među poginulima je 12 medicinskih djelatnika na jugu Libanona.

Ponovno zatvoren Hormuški tjesnac?

Iranska novinska agencija Fars, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC), objavila je da je došlo do novog prekida prolaska brodova i tankera za naftu kroz Hormuški tjesnac.

Navodno je riječ o iranskoj osveti za današnje izraleske napade na Bejrut, koje smatraju kršenjem dogovorenog primirja