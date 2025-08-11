Hrvatsku prži treći toplinski val ljeta, crveni alarm za obalu do petka

Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji će, sudeći prema dugoročnoj prognozi, trajati najmanje do kraja ovog tjedna.

Danas je u Hrvatskoj najviša temperatura zraka izmjerena u 15 sati u Pločama - 40,1°C.

Najviše temperature u 16 sati izmjerene su na sljedećim postajama:

Ploče – 39,9 °C

Zadar – 39,5 °C

Šibenik – 38,0 °C

Gruda – 37,3 °C

Split-Marjan – 37,2 °C

Knin – 36,7 °C

Hvar – 36,0 °C

Mali Lošinj – 35,6 °C

Malinska – 35,4 °C

Rab – 35,1 °C

Zbog visokih temperatura DHMZ je izdao crveni meteoalark za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju sve do petka.

Split imao najtopliju noć otkad postoje mjerenja

Automatska postaja na Marjanu noćas je zabilježila minimalnu temperaturu od čak 31,5°C, što je prema dostupnim podacima najviša zabilježena noćna temperatura u Splitu otkad se provode mjerenja, od 1948. godine, objavio je DHMZ. Time je srušen dosadašnji rekord od 30,0°C, postavljen 6. srpnja 1988. godine.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda napominju da podaci još trebaju proći sve stupnjeve kontrole prije nego što budu službeno uvršteni u bazu mjerenja.

Šef DHMZ-a: Toplinski valovi se pojavljivali jedanput tijekom ljeta, sada je to češće

U središnjem Dnevniku HTV-a gostovao je Ivan Güttler, glavni čovjek u Državnom hidrometeorološkom zavodu.

"Barem do petka ostaju upozorenja najviše kategorije za sve obalne regije. Nastavljaju rasti temperature i na kontinentu, aktiviramo u četvrtak žuto upozorenje za ostatak kontinenta", rekao je.

"Toplinski valovi koji bi se prije 10,20 ili 50 godina pojavljivali jedanput, sada se pojavljuju češće, ovo ljeto je lipanj imao visoke temperature, bilo je jako vruće i sušno. Sedmi mjesec je na početku iznenadio, a na kraju ipak bio topliji. Sada u osmom mjesecu smo u trećem toplinskom valu", ističe.

Što se tiče klimatskih promjena, Güttler kaže da se ne smije stajati prekriženih ruku i da treba raditi na prilagodbi. "Bitno je pratiti prognozu vremena, držati se hlada, piti puno tekućine, treba ponavljati savjete koje dajemo svake godine", kaže.

Upozorio je i da treba paziti da se ne izazovu požari. "Postoji mogućnosti da na Veliku Gospu imamo oborine, ali do tada treba isto tako biti jako oprezan, vezano uz sprečavanje požara", dodaje.