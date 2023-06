HRVATSKA U21 – RUMUNJSKA U21 0:0 Hrvatska bez gola i s jednom bodom napušta Europsko prvenstvo

Mlada hrvatska reprezentacija od 20:45h igra posljednje kolo Europskog prvenstva u skupini B. izabranici izbornika Skočića upisali su dva poraza u dvije utakmice, prvo su izgubili od Ukrajine 0:2, a potom i od Španjolske 0:1 te će se ovom utakmicom oprostiti od Eura.

Pokušala je Rumunjska zaprijetiti već u 2. minuti ubačajem, no Pandur je obranio. Minutu potom Baturina je ubacio na prvu vratnicu, ali Rumunji čiste. U 10. je minuti Frigan prošao po desnoj strani i imao je priliku za udarac, ubacio je, no lopta nije stigla do nikoga iz redova Hrvatske. Četiri minute kasnije ubacio je i Sigur, ali očistili su domaćini.

U 15. je minuti opucao Beljo iskosa, ali uhvatio je Târnovanu. Pokušao je Sigur četiri minute potom solo prodorom, međutim, nije prošlo. U 21. je minuti požutio Hodža zbog prekršaja. Dvije su minute kasnije Rumunji bili blizu pogotka, Isfan je pucao s ruba peterca, a Pandur je obranio vršcima prstiju. U 26. se minuti okušao Popescu, ali lopta je završila preko gola. Tri minute zatim pokušala je Rumunjska, ali Sigur je na vrijeme otklonio opasnost.

Minutu kasnije okušao se Bulat s 18 metara nakon asistencije Baturine, ali preko gola. U 34. je minuti požutio Sigur, a minutu zatim i Franjić. U 37. je minuti Hrvatska imala mrtvu šansu, pucao je Baturina, Târnovanu obranio, pucao je Beljo, Târnovanu obranio, a Vidović ne iskorištava prazan gol i pogađa gredu. S druge je strane pokušao Pantea, ali Pandur odbija. Do kraja poluvremena nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo bez golova u mrežama.

U nastavku je mijenjao Skočić, Pršir i Galešić zamijenili su Hodžu i Franjića. Kod Rumunja izišao je Marković, a ušao Bîrligea. Pokušao je Sigur u 49. minuti, ali lopta odlazi pored gola. Dvije minute kasnije opucao je Pršir s 25 metara, ali to je bio lak plijen za Târnovanu.

Nakon sata igre izišao je Popesc, zamijenio ga je Petrila. U 63. je minuti Krizmanić pronašao Baturinu koji je previše kalkulirao i iz te se akcije nije razvila nikakva opasnost po Rumunje. Minutu kasnije ubacio je Sigur, ali Frigan nije dobro primio loptu. U 65. je minuti opucao Petrila, ali nije bilo opasnosti po gol Pandura. Tri su minute kasnije igru napustili Vidović i Beljo, zamijenili su ih Šego i Fruk. U 70. je minuti Baturina pucao iz slobodnog udarca, ali lopta je završila u živom zidu. Tri minute potom pokušao je Frigan volejem, ali lopta je završila u korneru.

U 76. je minuti natrčao Fruk na ubačenu loptu, ali pucao je preko gola. Četiri minute potom Baturina je sjajno pronašao Frigana koji ne zabija mrtvu šansu. U istoj je minuti Krizmanić ubacio s lijeve strane, a natrčao je Pršir koji s 5 metara puca preko gola. U 84. je minuti Frigan dodao do Baturine, a on do Fruka čiji udarac blokira Dikan. Dvije minute potom požutio je i Perković. U 89. je minuti Fruk pronašao Frigana, no Târnovanu blokira njegov udarac. U sudačkoj je nadoknadi pokušao Šego, ali Târnovanu brani. To je ujedno bila i posljednja prilika utakmice u kojoj je Hrvatska osvojila prvi bod i oprostila se od Europskog prvenstva.

HRVATSKA U21: Pandur, Sigur, Franjić, Perković, Krizmanić, Frigan, Hodža, Bulat, Vidović, Baturina, Beljo

Klupa: Čavlina, Kotarski, Čolina, Fruk, Galešić, Kačavenda, Palaversa, Pršir, Soldo, Šego, Šimić