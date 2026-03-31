Hrvatska na najvećem ispitu: U noćnom terminu stiže moćni Brazil, hoćete li gledati?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u noći s utorka na srijedu očekuje atraktivan pripremni dvoboj protiv Brazila. Susret se igra u 2 sata po hrvatskom vremenu na stadionu Camping World u Orlandu, a riječ je o jednom od najzvučnijih testova uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva koje će se održati u Sjevernoj Americi. Unatoč kasnom terminu, interes navijača je velik jer se utakmice protiv peterostrukih svjetskih prvaka rijetko propuštaju.

Izbornik Zlatko Dalić najavio je kako će u ovom ogledu koristiti najjaču postavu. Nakon eksperimentiranja i pružene prilike novim igračima protiv Kolumbije, sada se očekuje povratak iskusnijih snaga. Luka Modrić i Andrej Kramarić trebali bi krenuti od prve minute, dok je posebnu pažnju privukao mladi stoper Luka Vušković, koji je u svom debiju ostavio odličan dojam i postigao pogodak. Dalić je naglasio kako želi vidjeti čvršću i discipliniraniju igru u obrani, uz maksimalan angažman svih igrača.

Brazil u utakmicu ulazi nakon poraza od Francuske, što je dodatno pojačalo pritisak na momčad i izbornika Carla Ancelottija. Očekuje se agresivniji pristup i veća energija na terenu, a dodatnu pažnju izazvala je odluka da Neymar ne bude u sastavu, što je potaknulo brojne reakcije u javnosti. Glavnu ulogu u brazilskoj momčadi imat će Vinícius Jr., uz potporu iskusnih igrača poput vratara Alissona i braniča Marquinhosa. Problemi s ozljedama također su utjecali na sastav, pa će utakmicu propustiti Raphinha.

Iako nema rezultatski imperativ, utakmica nosi posebnu težinu zbog sjećanja na četvrtfinale Svjetskog prvenstva 2022. godine, kada je Hrvatska nakon izvođenja jedanaesteraca eliminirala Brazil. Taj susret i dalje je svjež u pamćenju, pa Brazilci ovaj dvoboj vide kao priliku za iskupljenje, dok Hrvatska želi potvrditi kvalitetu i dodatno podići samopouzdanje pred novi svjetski izazov.

Prijenos utakmice osiguran je na Novoj TV i portalu gol.hr, a početak je zakazan za 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu.

