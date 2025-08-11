Hrvatska je danas gorjela, u dva dalmatinska grada pali apsolutni temperaturni rekordi. Evo kako će biti idućih dana

I sljedećih dana pretežno sunčano i vruće, ponovno sve češće i vrlo vruće, na Jadranu još lokalno jaka bura s olujnim udarima.

Pritom će se na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije nastaviti vrlo velika opasnost od vrućine na zdravlje, a novi će toplinski val početi i u sjevernim hrvatskim krajevima.

Naravno, uz to su još ponegdje mogući novi temperaturini rekordi, i to ne samo datumski, i za cijeli kolovoz, nego uopće u godini, kao što su ovaj ponedjeljak izmjerene ekstremno najviše vrijednosti temperature zraka - u Dubrovniku 38,9 °C te u Šibeniku čak 39,5 °C, barem prema službenim, ali od klimatologa još nepotvrđenim podatcima DHMZ-a.

"U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i danju vruće, uz slab, povremeno do umjeren istočni i sjeveroistočni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 18 °C, a najviša dnevna od 32 do 34 °C.

Vruće i sunčano i u središnjoj Hrvatskoj, uz temperaturu oko 32 °C, a jutarnja će biti od 16 do 19 °C.

Za mnoge najugodnije u Gorskom kotaru i Lici, gdje će uz sunčano vrijeme ujutro biti razmjerno svježe, oko 15 °C, danju od 27 do 31 °C, za razliku od sjevernog Jadrana gdje je i dalje na snazi najviši stupanj upozorenja na vrućinu koja može utjecati na zdravlje. Zbog umjerene i jake, podno Velebita na udare i olujne bure najniža temperatura neće biti niža od 25, osim u Istri, a najviša dnevna od 33 do 35 °C. Bura će sredinom dana oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.

Sunčano i vrlo vruće nastavlja se i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uz temperaturu zraka oko 37 °C, na obali i otocima od 34 do 36 °C. Najniža temperatura zraka od 26 °C do čak 29 °C, uz crveno upozorenja na vrućinu. Ujutro umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar uz malo do umjereno valovito more.

I na jugu Hrvatske vedro ili samo povremeno uz malo oblaka te vrlo vruće. Nakon umjerene bure zapuhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će nakon jutarnjih vrijednosti od 24 do čak 29 °C, porasti na 35 do 38 °C."

I dalje pretežno sunčano i vruće

"Sljedećih dana pretežno sunčano i opet gotovo posvuda toplije - danju vruće, u unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće, u drugom dijelu tjedna uz malu vjerojatnost za poneki pljusak.

Na Jadranu se nastavlja vrućina i upozorenje najvišeg stupnja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Prevladavat će sunčano, u Dalmaciji uz prolazno umjerenu naoblaku.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.