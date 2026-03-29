Hrgović: "Napredujemo iz utakmice u utakmicu, u Osijeku idemo po pobjedu"

U prvom susretu u Trabzonu, Hrvatska je u samo tri minute uspjela izjednačiti protiv Turske. Mladi reprezentativac Šimun Hrgović ističe kako je momčad spremna za uzvrat, pogotovo nakon što su tijekom kvalifikacija izabranici Ivice Olića ostali neporaženi.

„Primili smo gol zbog naše greške, ali smatram da smo tijekom većeg dijela utakmice bili bolja momčad i imali više prilika. Posložili smo se i dobili sve ostale susrete. Napredujemo iz utakmice u utakmicu, a prednost domaćeg terena je na našoj strani, tako da vjerujem da ćemo slaviti“, rekao je Hrgović za službenu stranicu HNS-a.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hrgović je istaknuo kako je momčad kroz kvalifikacije pokazala značajan napredak: „Od početka ciklusa radimo s novom ekipom, i svaki susret nas čini boljima. Za nas bi bilo razočaranje ne pobijediti.“

Na kraju, mladi Vukovarac pozvao je navijače da dođu podržati reprezentaciju u Osijeku: „Doći će moja obitelj, prijatelji, i pozivam sve navijače, pogotovo Slavonce, da nas podrže na tribinama.“

Trenutačno Turska vodi s 11 bodova, dok Hrvatska ima 10, uz utakmicu manje.

Standings provided by Sofascore