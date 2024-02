HOĆE LI UOPĆE BITI ZIME? Novi tjedan će početi sunčano, a onda slijedi potpuni obrat. Već u petak udari vjetra do 100 km/h

Kulminacija toplih dana dosadašnjeg tijeka veljače u Dalmaciji dogodila se jučer kada su u mnogim predjelima najviše dnevne temperature zraka dosegle, pa čak ponegdje i malo prešle 20,0°C.

Bez većih temperaturnih odstupanja, barem kada su u pitanju dnevne temperature, bit će veći dio novog tjedna. Ipak, stvari će se značajno promijeniti kada je u pitanju stabilno vrijeme.

Naime, sunčano ili pretežno sunčano vrijeme pratit će nas još u prvom dijelu tjednu, a u drugom će zbog približavanje ciklone i frontalnih sustava početi destabilizacija vremena.

Jačat će jugo, bit će sve više oblaka i stići će nam nova tura kiše do kraja tjedna.

Ponedjeljak će biti djelomično sunčan i suh. Navečer na moru sjeverne Dalmacije može biti malo kiše. Vjetar većinom slab, krajem dana podno Velebita umjerena do jaka bura. Minimalne jutarnje temperature zraka od 2°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 13°C ponegdje na otocima. Najviše dnevne temperature većinom od 13 do 18°C.

Utorak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja i suh. Puhat će slaba do umjerena bura, podno Velebita krajem dana jaka. Jutarnje temperature bez veće promjene, najviše dnevne od 14 do 20°C.

U srijedu nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutro će biti umjerene bure, jače tek podno Velebita, a danju će bura prestati. Jutro će biti malo svježije, najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Četvrtak će u početku biti pretežno sunčan, ali će u drugom dijelu dana biti više oblaka, lokalno uz mogućnost vrlo slabe kiše. Zapuhat će jugo koje će jačati i navečer će biti jako. Jutro svježe, danju većinom od 12 do 17°C.

Petak donosi umjereno do znatno oblačno vrijeme. Povremeno uz kišu. U većini predjela ne očekuju se značajne količine oborine. Puhat će jako jugo koje će krajem dana biti vrlo jako s mogućim udarima blizu 100 km/h na moru. Jutro osjetno toplije, danju većinom od 13 do 18°C.

Umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, lokalno i pljuskove s grmljavinom bit će u subotu. Krajem dana iznad 1500 metara može biti snijega. Jugo će okretati na oštro i lebić. Jutro relativno toplo, danju malo svježije u odnosu na petak.

Vrlo promjenjivo zadržat će se u nedjelju. Iako će biti i kraćih sunčanih razdoblja, povremeno će biti kiše, u najvišim planinama i snijega. Bit će malo svježije.

Vrlo nestabilno vrijeme očekuje nas i sljedeći tjedan.