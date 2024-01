Hana Huljić otvorila dušu: "Ni danas mi nije jasno kako je u medije dospio datum vjenčanja. Čak smo i crkvu promijenili"

Iako dolazi iz jedne od najpoznatijih obitelji glazbenika, splitska glazbenica Hana Huljić Grašo (33), kći Tončija i Vjekoslave Huljić, oduvijek je bila samozatajna. Njezini istupi u medijima sve donedavno bili su vrlo rijetki, no zahvaljujući uspjehu njenih novih projekata u posljednje vrijeme sve je češće u fokusu javnosti.

Naime, njezin novi YouTube kanal s dječjim pjesmama Hana Baby Channel pravi je hit, a pjesma "Gugu gaga" - u kojoj se može čuti i smijeh i gugutanje njezine jednoipolgodišnje kćeri Albe - u samo dva tjedna od objave prikupio je gotovo 300.000 pregleda. Uz to, iznimno je popularna i njena autorska pjesma na engleskom jeziku "Moon", koju je internacionalna web radiopostaja Radio Video Music uvrstila među 10 najboljih glazbenih noviteta.

Veliku podršku u poslovnom, ali i privatnom segmentu pruža joj i suprug, glazbenik Petar Grašo, s kojim će u veljači proslaviti drugu godišnjicu braka, a trenutačno joj je najveća inspiracija njihova mezimica Alba. U velikom intervjuu za Gloriju Hana iskreno govori o kćeri, suprugu, odrastanju u poznatoj obitelji, otkriva kako uspijeva balansirati između posla i majčinstva, ali i kako se nosila s medijskim pritiskom nakon što se doznalo za njezinu vezu sa sadašnjim suprugom.

'Alba je ime koje je bila velika Petrova želja'

Hana je otkrila tko je dao ime Albi.

- Alba je ime koje je bila velika Petrova želja, a na talijanskom znači zora. Njegov se otac zove Zoran, i odluka je lako pala - rekla je Hana.

Na pitanje je li istina da su zbog cijele medijske pompe koja se stvorila uoči vjenčanja morali mijenjati planove vezane uz samu ceremoniju, Hana odgovara:

- Da, istina je. Prvotno smo planirali prošetati do crkve, ali na kraju je sve to bilo neizvedivo. Čak smo i crkvu promijenili jer se doznalo gdje će biti vjenčanje. Ni danas mi nije jasno kako je u medije dospio datum vjenčanja, znali su samo naši najbliži prijatelji, skoro ni oni. Javili smo im nekoliko dana prije gdje je i kada vjenčanje, a već je datum bio objavljen u medijima. Baš kao i fotografije koje su osvanule na portalima prije nego što smo mi uopće obavili službeno svadbeno fotografiranje, jer su nas novinari u stopu pratili od kuće. Moram priznati da mi je na kraju to sve bilo pomalo smiješno. Petar i ja bili smo nestvarno opušteni i mirni taj dan.