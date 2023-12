Gradilište Small Mall-a: "Uklonit ćemo 10 stabala koja nemaju gospodarsku vrijednost. Molimo za razumijevanje"

U sklopu izgradnje projekta ‘Small Mall’ u kotaru Lučac Manuš, unutar obuhvata samog projekta, u Riječkoj ulici, uskoro će biti uklonjeno 10 stabala pajasena promjera između 10 do 20 centimetara. Riječ je o vrsti koja se smatra jednom od najinvazivnijih u Europi koja gotovo da nema gospodarske vrijednosti, izuzetno se agresivno širi, sprječava i potiskuje rast autohtone flore, a svojim korijenjem često zna oštetiti i infrastrukturu (ceste, zgrade, kulturnu baštinu itd.).

Navedeno će biti napravljeno u suradnji s gradskom tvrtkom Parkovi i nasadi kako bi se uklanjanje izvršilo na ispravan način i u potpunosti da se ne bi nastavio širiti, a sav trošak snosi investitor projekta. Po završetku radova, obuhvat projekta bit će u potpunosti hortikulturno uređen i oplemenjen zelenilom koje uključuje najmanje 20 novih odraslih stabala, a uređenje je planirano i za okolne lokacije, sve u dogovoru i uz odobrenje gradskih institucija.

- Provjerili smo opcije, a obzirom da se pokazalo da je riječ o izuzetno invazivnoj vrsti, kao najbolje rješenje pokazalo se uklanjanje i kasnija zamjena stablima koja su prihvatljiva u ovom području. Naš projekt ne koristi maksimalnu izgrađenost koja mu je GUP-om omogućena, a otkada smo projekt preuzeli radimo u potpunosti u skladu s postojećim propisima i zakonima te prostorno planskom dokumentacijom. Još jednom molimo za strpljenje i razumijevanje za vrijeme radova, a na raspolaganju smo za sva pitanja. Radimo isključivao u skladu s propisima i dozvolama, no želimo izbjeći nesporazume i na vrijeme informirati stanare i cijelu javnost o svim važnim koracima u budućnosti, rekao je Ibrica Zulfikarpašić, predstavnik investitora, tvrtke Best in parking.

Građevinski radovi napreduju prema planu, a projektom je predviđeno pet podzemnih i isto toliko nadzemnih etaža gdje će se smjestiti uredski prostori, banka, hotel sa 72 sobe, trgovina, kavana te garaža s 500 javno dostupnih mjesta od kojih će dio biti za stanare po povlaštenim cijenama, a ta brojka bit će definirana zajedno s kotarom ovisno o broju zainteresiranih u trenutku kad projekt bude pri završetku.