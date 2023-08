GRAĐANI BIJESNI, IZAŠLI NA ULICE Prstom upiru u policiju i pravosuđe: "Ne štite nas od monstruma poput njega"

Nekoliko stotina građana okupilo se na gradskom trgu u Gradačcu, dan nakon krvničkog čina Nermina Sulejmanovića koji je ubio tri osobe, među kojima i svoju nevjenčanu suprugu.

Okupljeni su poručili da žive u strahu jer ih sistem ne štiti od osoba kao što je Sulejmanović. Posebno su prstom uprli u policiju i pravosuđe.

Građani Gradačca od jučer žive u strahu, a zbog suludog pohoda 35-godišnjeg Nermina Sulejmanovića koji je počinio višestruko ubojstvo, piše Klix.

Krv u žilama posebno ledi činjenica da je on likvidaciju nevjenčane supruge izvršio na očigled brojne javnosti, prenosivši sve uživo putem društvene mreže Instagram.

Tužni, ogorčeni i s knedlom u grlu, brojni građani su se danas okupili na gradskom trgu, na protestnom okupljanju.Tako su poručili da su uz sve žrtve obiteljskog nasilja, u čijim okovima se nalazila i Sulejmanovićeva partnerica.

Građani tvrde da je ona slučaj prijavljivala policiji, ali da je adekvatna reakcija očito izostala. Posebno ih zabrinjava to i što je nadležni sud odgovorio tako da je odbio donijeti mjeru zabrane prilaska Sulejmanovića nevjenčanoj supruzi.

"Niko nije zaslužio da mu se dogodi ono što je zadesilo našu radnu kolegicu. On nije bio čovjek, već monstrum. Ja ne znam šta su policija i pravosudne institucije radile jer je ona njima to sve prijavljivala. Očito, nisu reagirali jer da jesu to se ne bi dogodilo. Policija i pravosuđe nas ne štite od monstruma poput njega", kazala je za Klix jedna od okupljenih građanki, koja je ujedno i bila radna kolegica nesretne žene.

Njena druga radna kolegica ističe da je jučerašnji čin sramota za cijelu državu.

"Ovo više nije civilizirana država. Ovdje je gore nego na 'divljem zapadu'. Nadležni moraju se više pobrinuti o ženama, ali i nasilnicima, kako se nekome nešto slično više nikada ne bi ponovilo. Svejedno što je ona bila naša radna kolegica, mi smo ovdje došli zbog svih žena jer smo postale prepuštene same sebi", navodi ona.

Jedan od organizatora današnjeg skupa Miralem Topalović navodi da se BiH društvo nalazi u posljednjem trenutku u kojem se moraju poduzeti adekvatni koraci.

"U svemu ovome je država zakazala. Ona mora nešto poduzeti jer se sve odigralo u gradu koji je prilično miran. Ubijena je žena koja je prijavila nasilje, a prošla je kroz velike strahote koje ljudski um ne može prihvatiti. Još poraznije je da je ta osoba pola sata hodala po gradu sa pištoljem, ulazeći u objekte. Mi se sigurnim ne možemo osjećati", kaže Topalović.

S druge strane, na ulicama Gradačca i danas se vidi povećano prisustvo policijskih službenika, a tragovi zvjerskog čina i dalje su prisutni. Nadležni obavljaju uviđajne radnje i prikupljanju sve adekvatne informacije, dok građani, u strahu za svoju sigurnost se kreću javnim ulicama.