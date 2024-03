GDJE JE ZAPELO S MOSTOM PREKO CETINE? Bilo je najavljeno otvaranje početkom mjeseca, ništa od toga. Čekaju se marčane bure!

Prije točno godinu dana spojen je most preko rijeke Cetine u Omišu. Iako je nedavno najavljeno njegovo puštanje u promet krajem veljače ove godine, to se ipak nije dogodilo. Zagazili smo već u ožujak, a ni P od puštanja mosta u promet.

"Puštanje u promet planira se krajem veljače ove godine, budući je za izgrađenu prometnicu potrebno izvršiti sve upravno pravne postupke, od tehničkog pregleda do ishođenja uporabne dozvole", kazala nam je u prvom dijelu siječnja Tamara Pajić iz Hrvatskih cesta. Kako se najavljeno puštanje ipak nije dogodilo, zanimalo nas je – gdje je zapelo?

„Radovi su završeni krajem veljače. U pogledu tehničkog pregleda, imamo za provesti četiri faze sa četiri građevinske dozvole. Dakle, riječ je o više tehničkih pregleda, pregleda sve potrebne dokumentacije kao i same lokacije. Planiramo da će svi tehnički pregledi biti izvršeni tijekom ožujka ove godine. Po završetku znat ćemo da li postoje određeni nedostaci koje je potrebno ukloniti.

Po ishođenju uporabnih dozvola, promet će moći biti pušten“, odgovorila nam je Pajić ovoga puta.

Smanjenje nesnosnih gužvi

Most iznad Cetine dugo se čekao, a njegovo spajanje pratilo se iz dana u dan. Kada je napokon spojen cijeli državni vrh sjatio se na most. Još koji dan i bit će točno godina dana otkad je premijer Andrej Plenković u Omišu izjavio: "Ovo je dobra vijest za Omiš, ali i cijelu županiju. Vjerujemo da će obilaznica biti gotova tijekom jeseni i da će se nakon toga moći voziti preko mosta." Preko mosta se unatoč tome još ne vozi, no njegova izgradnja ipak je važan korak prema izgradnji ceste koja bi trebala smanjiti nesnosne gužve koje u ljetnim mjesecima vladaju na Jadranskoj magistrali između Splita i Omiša.

Podsjetimo, most je duljine 224,45 metara, a vrijednost radova iznosi 174,46 milijuna kuna (bez PDV-a)/ 23,16 milijuna eura. Iako mnogi s nestrpljenjem očekuju da promet krene mostom, dio stanovnika nije sretan. Naime, građani omiškog zaleđa već su neko vrijeme zabrinuti što će se dogoditi onog trena kada most i ta dionica budu otvoreni, kada će se zapravo dobar dio prometa preusmjeriti na prometnice kroz Poljica koje toliki promet jednostavno ne mogu podnijeti. Promet će tako s Jadranske magistrale iz smjera jugoistoka (Makarske) biti preusmjeren na neadekvatne prometnice u omiškom zaleđu – službenog naziva DC70 te ŽC 6142. Riječ je o cesti Gata – Zvečanje – Blato na Cetini, državnoj cesti koja predstavlja spoj Omiša s autocestom, te županijskoj cesti u suprotnom smjeru, koja preko Tugara, Srinjina i Žrnovnice vodi do Stobreča, odnosno Splita.

Vjetrobrani

Nagađalo se krajem prošle godine hoće li mostu biti potrebni vjetrobrani ili će pak sve funkcionirati i bez njih. Evo kakva je situacija po tom pitanju.

„Što se vjetrobrana tiče, proračuni u vjetrovnom tunelu s modelom su završeni, dodatno su provedeni i računalni modeli i proračuni koji su potvrdili model iz vjetrovnog tunela. Budući da ne postoje vjerodostojni meteorološki podaci na lokaciji mosta, postavit ćemo meteo-stanice i povezati s mjernim uređajima na mostu da dobijemo realno ponašanje konstrukcije. Tek nakon toga može se započeti sa izradom projekata s modificiranim burobranima uz dodatne radove u mostu radi smirivanja konstrukcije“, kazala nam je Pajić.