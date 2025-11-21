Gdje će pasti snijeg? Donosimo detaljnu vikend prognozu

Dok je područje Dalmacije u prvom dijelu tjedna mahom ostalo pošteđeno većih nestabilnosti, situacije se tijekom četvrtka, osobito od večernjih sati počela užurbano mijenjati. Aktualnu ciklonu najavili su jako jugo, pad tlaka zraka, kiša i zatopljenje. No, glavnina promjene vremena tek je ispred nas i dogodit će se danas i sutra.

Jučerašnjim danom ušli smo u vrlo nestabilno razdoblje koje će, uz manje pauze, trajati sljedećih sedam dana. Unutar njega izmjenjivat će se hladna i topla razdoblja, odnosno jugo i bura. Osobito hladno bit će u dane vikenda kada će čak i Dalmacija iskusiti prvi dah nadolazeće zime.

Osim u planinama, snijeg je moguć u Dalmatinskoj zagori, a susnježica se kratkotrajno može pojaviti sve do dijelova obale sjeverne i srednje Dalmacije. Zanimljiv temperaturni obrat dogodit će se u ponedjeljak u čijim će prvim satima temperature biti tek malo iznad nule, a danju će naglo zatopliti uz temperature i preko 15 stupnjeva.

Petak će biti oblačan, povremeno uz kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Najmanje kiše će biti na sjeveru Dalmacije, a najviše u srednjoj gdje će mjestimice pasti preko 50 litara po metru kvadratnome. Tijekom dana, osobito navečer, počet će sniježiti u planinama, prvo u najvišim predjelima, a navečer i ispod 1000 metara. Još ujutro bit će lebića na jugu Dalmacije, podno Velebita jaka bura s olujnim udarima. Bura će se na sjeverne Dalmacije danju širiti prema jugu, ali neće biti osobito jaka. Najtoplije će biti u noći kada temperature na jugu Dalmacije mogu dosezati 17°C, danju će biti postupno hladnije. Sredinom dana od 6°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 16°C na jugu Dalmacije.

Pretežno oblačno bit će i u subotu. Povremeno će biti oborina, najmanje na sjeveru Dalmacije. U planinama će pasti snijeg, a snježna granica će danju ponegdje u Dalmatinskoj zagori pasti do nižih predjela uz mogućnost stvaranja tanjeg snježnog pokrivača. Ipak, snijega neće biti cijeloj Zagori. Susnježice prolazno može biti uz obalu sjeverne i srednje Dalmacije. U većini predjela će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita olujna uz moguće orkanske udare. U drugom dijelu dana na dijelu otoka srednje i južne Dalmacije prolazno će zapuhati jugo i vjetrovi trećeg kvadranta, na otvorenom moru tramontana. Bit će znatno hladnije od jutra. Najviše dnevne temperature od 4°C ponegdje na kninskom području do 13°C na jugu Dalmacije. Navečer nastavak pada temperature.

Područja gdje prognostički modeli u subotu predviđaju snježne oborine

U nedjelju djelomično sunčano i u većini predjela suho. Još samo u noći bit će još malo kiše i snijega, ali će oborine tijekom jutra prestati. Puhat će umjerena do pojačana bura, na moru tramontana. Bit će zimski hladno, najviše dnevne temperature od 3 do 9°C. Navečer u Dalmatinskoj zagori temperature ispod nule.

U prvim satima ponedjeljka bit će vrlo hladno, ponegdje uz mraz. Od jutra postupno naoblačenje, u drugom dijelu dana s kišom. Zapuhat će jugo i oštro koje će navečer biti vrlo jako. Danju će postupno zatopliti, najviše na moru i jugu Dalmacije.

U utorak oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Relativno toplo, navečer hladnije. U srijedu i četvrtak vrlo promjenjivo povremeno uz kišu, u planinama je moguć snijeg. Ponovno će biti nešto hladnije, ali ne kao u dane ovog vikenda.