Potop na ulicama u okolici Splita, grmljavinsko nevrijeme stiglo do Dalmacije

Kao što je bilo najavljeno, četvrtak navečer je donio početak značajne promjene vremena i u Dalmaciji, nakon što se to ranije dogodilo u drugim dijelovima zemlje.

U ranim večernjim satima jaki grmljavinski oblaci razvili su se nad morem srednjeg Jadrana te su tijekom večeri zahvatili prvo srednjedalmatinske otoke, a potom i dio obale. Jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je područje od Kaštela do Omiša, a lokalno je u samo sat vremena palo preko 20 litara kiše po metru kvadratnom.

Velika količina kiše u kratko vrijeme lokalno je izazvala bujice pa je na kaštelanskom i širem splitskom području bilo i lokalnih i prolaznih bujica. To je tek uvod u promjenjivo vrijeme koje slijedi u ostatku tjedna. Još u početku će biti relativno toplo, a u subotu kreće zahlađenje koje će rezultirati snijegom u planinama te spuštanjem snježne granice u neke dijelove Dalmatinske zagore.

Jugo će u dane vikenda zamijeniti bura, uz osjetan pad temperature zraka.