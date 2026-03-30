Gattuso se uoči BiH prisjetio situacije s Hajdukom: "Treba igrati i ne razmišljati o tome"

Talijanski izbornik Gennaro Gattuso uoči važne kvalifikacijske utakmice protiv Bosne i Hercegovine dao je izjavu koja je posebno odjeknula među navijačima Hajduka.

Govoreći za talijanske medije, Gattuso se osvrnuo na uvjete na stadionu u Zenici, ali je pritom povukao i zanimljivu paralelu sa svojim razdobljem na klupi splitskog kluba.

“S Hajdukom sam igrao i na gorim terenima”

Komentirajući stanje travnjaka, Gattuso nije tražio alibije.

– Mislim da je teren samo izgovor. Ako je loš nama, loš je i protivniku. Treba igrati i ne razmišljati o tome – rekao je Gattuso.

Zatim je spomenuo i Hajduk:

– Prošle godine sam proveo neko vrijeme ovdje i s Hajdukom sam igrao na gorim terenima od ovog. Moramo misliti na protivnika i igru, a ne na teren – poručio je.

Ova izjava dodatno potvrđuje njegov poznati pristup – bez traženja opravdanja i s fokusom isključivo na igru.

Hajduk kao primjer mentaliteta bez alibija

Gattuso je tijekom svog boravka na Poljudu često isticao važnost karaktera i discipline, a i ovom je izjavom jasno dao do znanja da uvjeti nikada ne smiju biti izgovor za lošu igru.

Njegove riječi mogu se protumačiti i kao podsjetnik na razdoblje koje je proveo u Splitu, gdje se nerijetko susretao s izazovnim uvjetima, ali je inzistirao na maksimalnom pristupu bez obzira na okolnosti.

Uoči ključnog susreta

Italiju u Zenici očekuje iznimno važna utakmica u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo, a Gattuso je naglasio da njegova momčad mora dati maksimum.

– Spremni smo ostaviti sve na terenu. Prije nekoliko mjeseci nismo bili na ovoj razini, ali sada imamo dobru momčad i vjerujem da možemo biti bolji – kazao je.

Pohvale Barbarezu

Talijanski izbornik osvrnuo se i na kolegu na suprotnoj klupi, Sergeja Barbareza.

– Bio je veliki igrač, iznimno ga poštujem. Drago mi je što ćemo se sresti – rekao je Gattuso.

Ipak, u cijeloj izjavi najviše je pažnje izazvao upravo dio u kojem je spomenuo Hajduk – i još jednom potvrdio koliko mu je razdoblje provedeno u Splitu ostalo u sjećanju, ali i kao referenca za nogomet bez izgovora.