Gattuso se uoči BiH prisjetio situacije s Hajdukom: "Treba igrati i ne razmišljati o tome"

Talijanski izbornik Gennaro Gattuso uoči važne kvalifikacijske utakmice protiv Bosne i Hercegovine dao je izjavu koja je posebno odjeknula među navijačima Hajduka.
Govoreći za talijanske medije, Gattuso se osvrnuo na uvjete na stadionu u Zenici, ali je pritom povukao i zanimljivu paralelu sa svojim razdobljem na klupi splitskog kluba.
“S Hajdukom sam igrao i na gorim terenima”
Komentirajući stanje travnjaka, Gattuso nije tražio alibije.
– Mislim da je teren samo izgovor. Ako je loš nama, loš je i protivniku. Treba igrati i ne razmišljati o tome – rekao je Gattuso.
Zatim je spomenuo i Hajduk:
– Prošle godine sam proveo neko vrijeme ovdje i s Hajdukom sam igrao na gorim terenima od ovog. Moramo misliti na protivnika i igru, a ne na teren – poručio je.
Ova izjava dodatno potvrđuje njegov poznati pristup – bez traženja opravdanja i s fokusom isključivo na igru.
Hajduk kao primjer mentaliteta bez alibija
Gattuso je tijekom svog boravka na Poljudu često isticao važnost karaktera i discipline, a i ovom je izjavom jasno dao do znanja da uvjeti nikada ne smiju biti izgovor za lošu igru.
Njegove riječi mogu se protumačiti i kao podsjetnik na razdoblje koje je proveo u Splitu, gdje se nerijetko susretao s izazovnim uvjetima, ali je inzistirao na maksimalnom pristupu bez obzira na okolnosti.
Uoči ključnog susreta
Italiju u Zenici očekuje iznimno važna utakmica u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo, a Gattuso je naglasio da njegova momčad mora dati maksimum.
– Spremni smo ostaviti sve na terenu. Prije nekoliko mjeseci nismo bili na ovoj razini, ali sada imamo dobru momčad i vjerujem da možemo biti bolji – kazao je.
Pohvale Barbarezu
Talijanski izbornik osvrnuo se i na kolegu na suprotnoj klupi, Sergeja Barbareza.
– Bio je veliki igrač, iznimno ga poštujem. Drago mi je što ćemo se sresti – rekao je Gattuso.
Ipak, u cijeloj izjavi najviše je pažnje izazvao upravo dio u kojem je spomenuo Hajduk – i još jednom potvrdio koliko mu je razdoblje provedeno u Splitu ostalo u sjećanju, ali i kao referenca za nogomet bez izgovora.