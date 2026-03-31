Gattuso pred BiH pričao o Italiji, a mislio na Hajduk: "Klub mi je ostao u srcu"

Uoči odlučujuće utakmice Italije protiv Bosne i Hercegovine u Zenici, izbornik "azzurra" Gennaro Gattuso u razgovoru za 24sata jasno je pokazao da Hajduk nije zaboravio. Naprotiv, splitski klub i dalje pomno prati, gleda utakmice i raspituje se o svemu što se događa na Poljudu.

Već na početku razgovora Gattuso je temu s reprezentacije brzo prebacio na Hajduk.

"Pusti to, što je novoga u Hajduku?" - nasmijao se.

Hajduk i dalje pomno prati

Iako su mnogi vjerovali da će odlaskom s Poljuda zatvoriti to poglavlje, Gattuso priznaje da se to nije dogodilo.

"Pratim Hajduk, ne samo rezultate, gledam i utakmice, gledao sam zadnji derbi. Loše su startali, ali kasnije su bili puno bolji. Nego, što se događa s Livajom, zašto ne igra?" - upitao je.

Na objašnjenje da Livaja ne igra jer ga trener trenutačno ne vidi u svojim planovima, Gattuso je reagirao s čuđenjem.

"Jesu li u sukobu, je li to zbog ugovora...? Ja s Livajom nisam imao nikakvih problema."

Bivši trener Hajduka osvrnuo se i na niz igrača koje je vodio ili pratio, posebno one mlađe.

"Pajaziti je ispočetka igrao dobro, šteta što takvog igrača nismo imali lani, kad smo imali puno problema u veznom redu. Silić je odličan, Hrgović isto... I ovi mladi, Hodak je po meni bolji u veznom redu nego na desnom boku, Puki se digao..." - rekao je Gattuso.

Dotaknuo se i Pukštasa, oko čijeg statusa su svojevremeno negodovali i navijači.

"Što biste vi napravili na mom mjestu? Perišić želi otići iz kluba, klub želi prodati Pukštasa... Ja sam morao slagati momčad za sezonu. Ne bi bilo logično da sam forsirao igrače koji odlaze, morao sam uigravati momčad koja će igrati. To je jedini razlog..." - objasnio je.

Džeko je htio doći, ali novca nije bilo

Gattuso se prisjetio i početka svojeg mandata, kada je na Poljudu čekao Edina Džeku, no transfer nikada nije realiziran.

"Baš sam prije dva dana pričao s Džekom, spomenuli smo i tu temu. Hajduk nije imao novca da ga plati, a on bi rado došao. Nažalost, tu je zapelo. Tako je to u Hajduku, predsjednik mi je obećao nekoliko pojačanja, a na koncu nije bilo ništa od toga. Nego, je li predsjednik još na funkciji ili je otišao?" - rekao je kroz smijeh.

Gattuso ne krije koliko mu je razdoblje provedeno u Splitu bilo intenzivno i emotivno.

"Hajduk mi je ostao u srcu, ali to je jako teška sredina za raditi. Vjerujte, ostario sam tri godine u jednoj. I onda sam preuzeo Italiju, još težu sredinu, ha, ha, ha..." - kazao je.

Dodao je i kako talijanska reprezentacija danas živi pod velikim pritiskom, bez velikih zvijezda, uz problem sve manjeg prostora za domaće igrače u Serie A.

Posebno ga zanima razvoj mladih i uvjeti u klubu

I dok bi se očekivalo da će fokus razgovora biti na Italiji, Gattuso je pokazao da ga i dalje zanimaju gotovo svi detalji iz Hajdukove svakodnevice - od financija i odlazaka ljudi iz kluba do razvoja mladih igrača.

Posebno je istaknuo primjer Mlačića i Skelina.

"Hajduk je čudo. Gledam, na početku sezone odlazi Prpić, odlazi Uremović, ozlijedio se Skelin, mislim se što će, hoće li ubaciti Mlačića, i to se i dogodilo. Mlačić proigra i proda se u Udinese za pet milijuna. Nitko danas neće reći tko je Mlačića pozivao na treninge prve momčadi, taj momak i Skelin su velika perspektiva, samo ih treba napuniti samopouzdanjem" - rekao je.

Za kraj se osvrnuo i na priču o stadionu te uvjetima u kojima klub funkcionira.

"Koja je priča sa stadionom, zbog čega žele srušiti Poljud? Hajdukov problem nije Poljud, nego pomoćni tereni. Klub takve veličine i značaja mora imati terene na kojima će igrači trenirati i pripremati se. Uvjeti koje Hajduk ima nisu primjereni klubu takve veličine i meni je to bio veliki problem..." - poručio je Gattuso.

