Gattusa rasplakala poruka u zeničkom hotelu uoči utakmice

Uoči večerašnje odlučujuće utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine, izbornik talijanske reprezentacije Gennaro Gattuso pod velikim je pritiskom. U razgovoru za Rai Sport otkrio je da ga je posebno dirnula poruka koju je dobio sinoć te je upozorio svoje igrače na što moraju pripaziti u Zenici.

Poruka sina kao dodatni motiv

Uoči povijesne utakmice talijanski izbornik priznao je da su tenzije visoke, a poseban motiv dobio je iz vlastite obitelji, uz poruku koja mu je natjerala suze na oči. "Sinoć mi je sin Francesco, koji je 2007. godište, poslao poruku. Jako me dirnula, baš me emotivno pogodila. U očima svojih igrača vidim onaj pravi, pobjednički sjaj", izjavio je Gattuso, prenosi Index.

Govoreći o pritisku koji donosi borba za plasman na Svjetsko prvenstvo, izbornik Italije ističe da je adrenalin sastavni dio nogometa na ovoj razini. "Pritisak pred ovakve utakmice je prirodan. Kada toga nema, jednostavno vam nedostaje. Nadam se da će večeras i sreća biti na našoj strani, iako se za nju na terenu moramo sami izboriti", rekao je.

Upozorenje na provokacije i čvrstu igru

Ipak, svjestan je da emocije moraju ostati po strani kada utakmica počne. Poseban fokus stavio je na taktički i psihološki aspekt, upozorivši talijanske reprezentativce na fizičku snagu i stil igre momčadi BiH.

"Očekuju nas dvije utakmice u jednoj, prva se igra na razini ponašanja, a druga na tehničko-taktičkom planu. Moramo biti izuzetno pametni. Pravdu dijeli Clement Turpin, sudac s velikim iskustvom koji ne tolerira određene stvari", istaknuo je Gattuso i dodao: "Bosna i Hercegovina ima izuzetnu fizičku snagu i čini u prosjeku 19,3 prekršaja po utakmici. Ne smijemo nasjedati na provokacije. Sigurno će krenuti jako od prve minute i moramo biti spremni."

Gattuso je zaključio da njegova momčad ne smije ponoviti loše prvo poluvrijeme iz polufinala doigravanja protiv Sjeverne Irske, iako bi potpisao da konačni rezultat večeras bude isti kao u toj utakmici.