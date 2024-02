(FOTO) PRAVA NAVALA Ogromna gužva na Mosoru: Stotine izletnika uživa u proljetnom ugođaju usred zime

Iznimno toplo zimsko vrijeme izmamilo je stotine izletnika i planinara na Mosor, od kojih su mnogi došli iz raznih krajeva Dalmacije.

Temperature zraka na širem području Splita penju se i do 20°C, a na samom domu su oko 15°C. Za one hrabrije, koji se namjeravaju uputiti do vrha, gore ih očekuje pretežno vedro i mirno vrijeme s temperaturom od 7°C.

Prava navala je na Planinarski dom Umberto Girometta gdje su se stvorili veliki redovi za ručak (grah, kupus, kobasice, meso..). Na porciju se čeka i više od pola sata.

