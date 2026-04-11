FBI upozorava na popularne aplikacije: Podaci korisnika mogli bi završiti u pogrešnim rukama

FBI je službeno upozorio američke građane da prestanu sa instalacijama nekih aplikacija. U novoj objavi FBI-a ističu se „rizici sigurnosti podataka povezani s mobilnim aplikacijama ( aplikacijama ) razvijenim u inozemstvu koje se često koriste u Sjedinjenim Državama; međutim, te su zabrinutosti globalne. Početkom 2026. mnoge od najpreuzimanijih i najuspješnijih aplikacija u Sjedinjenim Državama razvijaju i održavaju strane tvrtke, posebno one sa sjedištem u Kini.“

Ovo upozorenje povezuje se s ozloglašenim kineskim zakonima o nacionalnoj sigurnosti, za koje FBI podsjeća korisnike pametnih telefona da omogućuju „kineskoj vladi potencijalni pristup podacima korisnika mobilnih aplikacija“. Ukratko, zakoni nalažu programerima sa sjedištem u Kini da učine sve što mogu kako bi podržali imperative nacionalne sigurnosti zemlje – uključujući dijeljenje podataka. To je isti nalog koji je mučio TikTok prije odvajanja američkog poslovanja, piše Poslovni dnevnik.

Članak 7. kineskog Zakona o nacionalnoj obavještajnoj službi kaže: „Sve organizacije i građani dužni su podržavati, pomagati i surađivati s nacionalnim obavještajnim naporima u skladu sa zakonom te štititi tajne nacionalnog obavještajnog rada koje su im poznate.“ Dok je članak 14. sljedeći: „Nacionalne obavještajne institucije koje zakonito provode obavještajne aktivnosti mogu zatražiti od nadležnih tijela, organizacija i građana da pruže potrebnu podršku, pomoć i suradnju.“ FBI nije dostavio konkretni popis kineskih aplikacija ili onih od programera s drugih visokorizičnih lokacija. Umjesto toga, ured je izdao smjernice kojih se građani trebaju pridržavati prije instaliranja – ili neinstaliranja – aplikacija.

Prema New York Postu , „upozorenje bi se moglo odnositi na niz široko korištenih aplikacija koje su razvile kineske tvrtke – uključujući platformu za uređivanje videa CapCut, aplikacije za kupovinu poput Temu i SHEIN te platforme društvenih medija poput Lemon8 – od kojih se nekoliko ubraja među najpreuzimanije aplikacije u Sjedinjenim Državama.“

TechRadar je analizirao trenutne ljestvice preuzimanja za iPhone i Android kako bi istaknuo implikacije ovog upozorenja. Na Androidu je u SAD-u druga najpopularnija aplikacija TikTok Lite. „Sjedište joj je u Singapuru i Los Angelesu, ali općenito je kineska aplikacija.“ Dok je Temu na četvrtom mjestu „izrađen u Kini“, sam TikTok je na petom mjestu, a slijedi ga PDF & Launcher za Android iz Hong Konga.

Prema TechRadaru , popis za iOS “gotovo je isti, s nekoliko značajnih razlika. Uključuje igru tvrtke Ta Ta Game Technology Limited, tvrtke za razvoj aplikacija koja uopće ne navodi odakle je, kao i igru turskog programera.” TikTok, CapCut i Lemon8 posluju u SAD-u u okviru zajedničkog poduzeća TikTok USDS LLC, osnovanog u siječnju i uz podršku Oraclea. Stoga se američke instalacije ne bi trebale smatrati kineskim ili stranim vlasništvom, unatoč podrijetlu originalnih aplikacija i aplikacija koje se još uvijek koriste negdje drugdje. Zajedničko poduzeće je u većinskom američkom vlasništvu, piše Poslovni dnevnik.

Općenito, FBI u svom upozorenju nije imenovao nijednu aplikaciju. Iako postoje mnoge kineske aplikacije među najpopularnijima na Androidu i iOS-u, ured nije posebno naveo nijednu, već je korisnicima savjetovao da provjere sve kineske i aplikacije razvijene u inozemstvu prije instaliranja na svoje pametne telefone.

FBI također kaže da bi korisnici trebali biti svjesni „kojim korisničkim podacima ove aplikacije traže pristup prilikom preuzimanja“. No, u stvarnosti se te politike privatnosti vrlo rijetko provjeravaju. „Kada korisnik dopusti pristup, aplikacija može uporno prikupljati podatke i privatne informacije korisnika na cijelom uređaju.“ – ističu analitičari. Ugroženi podaci uključuju popise kontakata, koji bi mogli omogućiti onima koji prikupljaju podatke u Kini ili negdje drugdje. U krivim rukama, oni su neprocjenjivi za hakere nacionalnih država ili „obične“ hakere.