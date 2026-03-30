ENGLEZI ODUŠEVLJENI TUDOROM: Hrvatski trener napustio Tottenham i odrekao se otpremnine. "Takvi potezi danas su rijetkost"

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor više nije trener Tottenhama. Iako je ugovor sa Spursima imao do 30. lipnja 2026. godine, suradnja je prije nekoliko dana sporazumno prekinuta, a odluka je stupila na snagu odmah.

Tudor je u londonski klub stigao kao privremeno rješenje do kraja sezone, no njegov mandat nije se razvijao u željenom smjeru, ni za njega ni za klub. Tottenham se u završnici sezone našao u nezavidnoj situaciji, a uprava je odlučila potražiti novo rješenje na klupi.

Ipak, ono što je posebno odjeknulo u engleskim medijima nije sam rastanak, nego način na koji je Tudor napustio klub. Kako prenosi novinar TalkSporta Alex Crook, hrvatski trener odrekao se otpremnine na koju je imao pravo prema ugovoru.

Iako iznos nije službeno objavljen, riječ je o značajnoj svoti koju je Tudor mogao zadržati, no odlučio je potpisati odricanje i napustiti klub bez financijske naknade.

“Potez kakav se rijetko viđa”

Britanski mediji ističu kako je riječ o potezu koji se u modernom nogometu rijetko viđa, osobito u vremenu kada su odštete i otpremnine česta praksa pri prekidima suradnje.

Tudor je tako, unatoč rezultatski skromnijem razdoblju na klupi Spursa, na odlasku ostavio snažan dojam i pokazao profesionalnost i sportski integritet.

Slobodan za novi angažman

Nakon odlaska iz Tottenhama, Tudor je sada slobodan u potrazi za novim trenerskim izazovom. Njegovo ime i dalje se visoko cijeni u europskom nogometu, a ovakav potez dodatno je učvrstio njegov ugled.

S druge strane, Tottenham nastavlja potragu za trenerom koji bi stabilizirao momčad i osigurao ostanak u Premier ligi, čime bi izbjegli scenarij koji bi za klub imao ozbiljne posljedice.

Iako njegova epizoda u Londonu nije završila uspješno u rezultatskom smislu, Tudor je odlaskom pokazao da se veličina trenera ne mjeri samo pobjedama, nego i načinom na koji odlazi.