Ekstremne oborine i poplave pogodile dio Jadrana, olujni sustav prije toga napravio veliku štetu u Italiji

Nova ciklona donijela je promjenu vremena sjevernom Jadranu, a prethodno je pogodila područje sjeverne Italije.

Noćas i jutros snažno nevrijeme pogodilo je sjever Italije, a najteže je stradao Veneto. Između San Bonifacija i Loniga prolom oblaka izazvao je kaos – padala su stabla, letjeli crjepovi s krovova i oštećene su industrijske zgrade. U Lonigu je vjetar podigao krov jedne tvornice, a srušeni su i zidovi dvorišta, dok su pojedina naselja ostala bez struje zbog srušenih stupova. Najviše problema zabilježeno je u općinama Sarego, Brendola, Arcugnano, Zovencedo, Alonte i Longare. Vatrogasci i Civilna zaštita i dalje rade na uklanjanju posljedica i osiguravanju pogođenih područja. Olujni sustav tijekom dana nastavlja se premještati prema središnjoj i južnoj Italiji, osobito prema tirenskom pojasu i unutrašnjosti.

Grmljavinski oblaci jutros se razvijaju nad Istrom, izraženo grmljavinsko nevrijeme pogodilo je njenu zapadnu obalu.

Zbog obilnih oborina koje su pogodile Istru, cesta između Brtonigle i Fiorina jutros je potpuno poplavljena. Snažna bujica blatne vode preplavila je kolnik, stvarajući opasne vodene tokove koji prelaze preko zaštitne ograde.

Do 11 sati jutros sjeverozapad Istre zabilježio je obilne oborine. Najviše kiše palo je u Novigradu, čak 134,8 litara po kvadratnom metru, dok je u Umagu i Dajli izmjereno 106,0 odnosno 79,0 litara. Obilna kiša pogodila je i unutrašnjost – u Višnjanu je palo 64,4 litre, u Ugrinima 63,0, a u Livadama 61,1 litra. U Katoru je izmjereno 52,3 litre, dok je Kanfanar upisao 48,5 litara. Na području Buzeta palo je između 29 i 41 litre, ovisno o mjernoj točki, a u Trvižu i Bržendima zabilježeno je 32,0 odnosno 29,3 litre. Najmanje kiše palo je u Puli, na zvjezdarnici, gdje je do 11 sati izmjereno 25 litara po kvadratnom metru.

Ovaj sustav postpno će se približavati Dalmaciji, ali će pri tome slabiti. Na Jadranu puše jugo koje je na moru srednjeg Jadrana jako. Primjerice, na Dugom otoku i Komiži prosječna brzina ne 9 m/s, Hvaru 8 m/s, Splitu i Zadru 7 m/s...

Glavnina pogoršanja u Dalmaciji očekuje se u noći i to većinom iza ponoći no bitno je naglasiti da će oborine biti vrlo lokalnog karaktera. Mnoga područja će ostati suha ili će primiti vrlo malo kiše, a mjestimice može pasti 20-ak litara.

Promjenjivo će biti i tijekom srijede, od četvrtka do kraja tjedna u većini predjela bit će sunčano.