DRAMATIČNI PRIZORI SA SREDOZEMLJA Ciklona koja stiže nad Jadran izazvala kaos u poznatom turističkom biseru

Snažni vjetrovi i obilna kiša pogodili su najveći španjolski otok Mallorcu, piše Daily Mail.

Otočani i turisti na društvenim su mrežama objavili videozapise na kojima se može vidjeti da je vjetar nosio ležaljke koje se inače nalaze pored tamošnjih bazena. Kiša, tuča i vjetrovi hotele na otoku učinili su neprepoznatljivima. Lokalni mediji pišu da je tijekom jutra unutar sat vremena prijavljeno više od 80 incidenata koji se povezuju s poplavama koje je izazvala kiša. Vjetar je rušio palme, a automobilisti su se teško probijali kroz poplavljene prometnice.

Meteorolozi prognoziraju da će nevrijeme još neko vrijeme moriti najveći španjolski otok. Upozorenja su u nedjelju izdana za Mallorcu, Ibizu, Menorcu i Formenteru - sve Balearske otoke. Meteorolozi kažu da su na Mallorci puhali vjetrovi brzine 120 km/h, prenosi Jutarnji list.

Turisti koji borave na Mallorci objavili su na društvenim mrežama videe na kojima se mogu vidjeti da su se od nevremena sakrivali iza automobila. Uz to, voda je ušla i u mnoge podrume na otoku.

Jedan je trudnica u Calviji odvedena u bolnicu nakon što je na nju pao ulični znak.

Upozorenje koje su španjolski meteorolozi izdali za Baleare vrijedit će do kraja nedjelje.

Así se ha visto venir la tormenta de Mallorca pic.twitter.com/1XhMQfhjTt — Dstyle Zaragoza (@DStyleZgz) August 27, 2023

The terrifying winds storm in Mallorca of Balearic Islands, Spain 🇪🇦 (27.08.2023) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/bpe7ZGDmw6 — Disaster News (@Top_Disaster) August 27, 2023

BREAKING: Severe thunderstorms just moved through Mallorca, Balearic Islands, Spain with very strong winds. There are reports of structural damage. This area is under a Level 3 risk of extremely severe thunderstorms today. pic.twitter.com/LWBccXJn5Y — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2023

Strong winds storm hits in Mallorca of Balearic Islands, Spain 🇪🇦 (27.08.2023) TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/35fWZcNqwq — Disaster News (@Top_Disaster) August 27, 2023

⚡️A strong storm hit Spanish Mallorca, about 84 incidents recorded, – Mallorca Informa.* "A pregnant woman was injured by a road sign that fell on her due to the wind. Two children were blown off the beach onto rocks by the wind", – the publication writes. According to Mallorca… pic.twitter.com/I08sRKzu56 — FLASH (@Flash_news_ua) August 27, 2023