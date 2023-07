DOSADILO MU SUSJEDINO STENJANJE SVAKU NOĆ, PA JE PRIJAVIO PREDSTAVNIKU STANARA “Pa kupite čepiće za uši i spavajte. Šta vas briga za tu ženu i njezin život”

Susjeda i brata ne možeš birati kaže jedna poslovica, a brojni Zagrepčani koji žive u neboderima i stambenim zgradama osjetili su na svojoj koži zašto je nastala.

Suživot sa susjedima može se pretvoriti i u pravo mučenje. Primjeri se do sutra mogu nabrajati od buke, građevinskih radova, bacanja smeća kroz prozor, psihopatskog ponašanja susjeda, smrada, loše higijene i tako dalje.

Posljednji slučaj koji je stigao u redakciju Zagreb.info nije iz tih kategorija, ali je svejedno uzbunio susjedstvo. Naime, jedan se Zagrepčanin požalio na svoju susjedu.

“Nisam ju prije nikada čuo, a oboje smo na istom ulazu već par godina. Kad sam prvu večer čuo glasno uzdisanje, pomislio sam ok, svakom se može dogoditi da ga ‘povede atmosfera’ ili slično. I stvarno ne bi bio problem da se to nije počelo ponavljati gotovo pa svaku večer. Obratio sam se predstavniku stanara”, ispričao je jedan stanovnik Gračana.

Zašto je zvao predstavnika stanara?

Priča je izazvala val komentara na Facebooku, ali i podijeljena mišljenja jesu li susjedine noćne aktivnosti s pravom završile u kategoriji susjeda i ponašanja na koje se opravdano požaliti, a kamoli još obratiti i predstavniku stanara.

“Najveći problem su stanari koje neki ne čuju ili neće da čuju, pa čekaju da problem netko drugi riješi”, bio je jedan od komentara, a drugi pak kako to i nije posao predstavnika stanara.

“Na stranu tema, ali “obratio sam se predstavniku stanara, ionako je njegova dužnost da brine o redu u zgradi” to je notorna glupost. Ljudi nikako da shvate da je predstavnik suvlasnika, ne stanara, osoba koja nije domar, psiholog, policajac i komunalac, već isključivo osoba koja je odabrana od strane ostalih suvlasnika kako bi bila veza između upravitelja i suvlasnika”, bio je jedan od komentara.

“Čemu toliko stenjanje?”

Neki su se složili s Zagrepčaninom koji se požalio na susjedu.

“Neka se ljudi hebu , ali brate mili čemu toliko stenjanje, jaukanje i što sve još. Kakav je to gušt kad svatko mora znati što ti radiš u krevetu. Meni je to skroz bez veze, odvratno”, “Imala sam i ja takve, bračni par, kao da ju netko kolje, užas, u neko doba noći, a ujutro moraš na posao. Ružno, neugodno”, komentirali su Zagrepčani.

“Svašta, odite u šumu živjeti”, “Nemaju takvi osjećaje za ljude oko sebe. Nije da moraju biti mrtva puhala i sl., ali skvičati do te razine da stvarno zvuči kao klanje je odvratno i iritantno”, bili su neki od komentara.

Ipak, brojni su i oni koji smatraju da susjed koji se požalio na aktivnu susjedu pretjeruje, kao i oni koji osuđuju takvo ponašanje susjeda.

“Neka se žena veseli”

“Pa kupite čepiće za uši i spavajte. Šta vas briga za tu ženu i njezin život”, “Čuj picajzle. Neka žena uživa”, “Čuj njega, smeta, predstavnik, policija. Kakva baba od frajera”, “I, šta, liku je krivo što on ne može svake noći?!Ili ne može nikako, pa je frustriran”, “Pa šta. Neka se žena veseli. Zatvori prozor, spusti rolete, upali klimu.”

“Koji pametnjaković. To nije posao predstavnika stanara, a žena neka uživa”, “Šta tu ima loše, a kad se čuje mastrubacija? Sve je to ok. Bolje i to nego pucnji iz oružja”, “Pa kupite čepiće za uši i spavajte. Šta vas briga za tu ženu i njezin život”, “Ne slušajte tuđe užitke”, nizali su se komentari podrške susjedi, piše Zagreb.info.

Neki su se šalili ili pak prepričali svoja iskustva sa sličnim situacijama.

“Na žalost u mojoj zgradi nismo te sreće. Mi imamo i dalje problem oko dinstanog luka”, “Tak je moja bivša svekrva imala susjedu u kući sa zajedničkom terasom. Susjedi su svako malo preko terase bježali muškarci s hlačama i cipelama u rukama kad bi muž parkirao auto u garažu. Pa je rekla “jooooj sirota kak je bila je****iva.”