Dječak biciklom oborio stariju ženu

U Varaždinu je u četvrtak, 21. kolovoza, došlo do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđena 77-godišnja pješakinja. Nezgoda se dogodila oko 17:20 sati u Bosanskoj ulici, izvijestila je policija.

Prema dostupnim informacijama, nesreću je skrivio 10-godišnji dječak koji je biciklom upravljao bez nadzora odrasle osobe i bez položenog ispita za vožnju bicikla. Krećući se Bosanskom ulicom iz smjera Ulice Eugena Kumičića, dječak nije održavao potreban razmak te je pri pokušaju obilaženja udario u stražnji kotač bicikla koji je uz rub kolnika gurala starija žena.

Od siline udarca, pješakinja je izgubila ravnotežu i pala na cestu, pri čemu je zadobila ozljede. Hitno je prevezena u Opću bolnicu Varaždin gdje joj je pružena liječnička pomoć.