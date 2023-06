Direktoru Spegre Berislavu Borovini počasni doktorat Sveučilišta u Splitu

Na splitskom Medicinskom fakultetu prigodnom je svečanošću obilježen Dan Sveučilišta u Splitu i 49. obljetnica njegova osnutka. Među visokim uzvanicima našli su se, među ostalim, i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kao i rektori svih velikih hrvatskih, ali i regionalnih sveučilišta. Proslava Dana sveučilišta tradicionalno je prigoda da se odaju posebna priznanja pojedincima koji su dugogodišnjim profesionalnim radom zadužili Sveučilište te tako stekli pravo na počasni doktorat.

Prema odluci Senata, direktor splitskog građevinskog poduzeća Spegra, mr.sc. Berislav Borovina, ovogodišnji je dobitnik zbog svog istaknutog znanstvenog i javnog djelovanja te iznimnog doprinosa građevinarstvu i zaštiti graditeljske baštine te razvoju Sveučilišta u Splitu.

Borovina je prije 34 godine osnovao Spegru koja se svom dugogodišnjem radu usko usmjerila na specijalne građevinske radove, s naglaskom na sanacije baštine i sanacije nakon potresa. Spegra je, među ostalim, bila zadužena za obnovu Kneževa dvora u Dubrovniku, hvarskog Arsenala, Jupiterovog hrama u Splitu, Starog mosta u Mostaru, Ninskih mostova... Među najznačajnijima projektima posljednjih godina su Jadranski i Savski most te Most mladosti u Zagrebu te Stari čiovski most, ali i brojni drugi infrastrukturni i gospodarski objekti. Također, Spegra je kroz svoju praksu doprinijela razvoju brojnih tehnoloških postupaka i metoda u sanacijama. Tijekom više od tri desetljeća, Borovina je uvijek rado surađivao sa znanstvenim institucijama, posebice sa splitskim sveučilištem te rado dijelio svoje znanje i iskustvo, kako s profesorima tako i sa studentima.

Rektor Dragan Ljutić čestitao je i zahvalio Berislavu Borovini na iznimnom doprinosu zajednici te iskazao poštovanje prema svim postignućima i dugogodišnjoj tradiciji poduzeća.

U svom obraćanju, Borovina se zahvalio na priznanju.

„Istina je da sam struci zaista dao cijelog sebe. Bili smo pioniri, inovatori koji smo kroz iskustvo i čudesne projekte mijenjali praksu, a onda i teoriju. Spegra je postala nacionalno i europski priznata, nagrađivana firma, a naša suradnja s visokoobrazovnim institucijama je kontinuirana i na zavidnoj razini“, istaknuo je Borovina.

„Ovo priznanje splitskog sveučilišta za mene predstavlja nešto posebno. To je za mene osobno vrh svijeta, osvojena Liga prvaka s Hajdukom. To je iznimna čast i odgovornost.

//Svečana dodjela počasnog doktorata na Sveučilištu u Splitu 14.06.2023.//

Izražavam zahvalnost Senatu splitskog sveučilišta, Povjerenstvu za dodjelu počasnog doktorata na čelu s prorektoricom profesoricom Bosiljkom Britvić Vetma i prorektorima profesorom Nikšom Jajcem i profesorom Borisom Malešom. Jednako tako, profesorima Neni Toriću, Matku Ercegu i Dražanu Joziću te profesoricama Gloriji Vickov i Antoneli Marić. Ja danas ne bih bio pred ovim časnim skupom da nije bilo predlagatelja profesora Ante Munjize, profesora emeritusa Ante Mihanovića, profesora Roka Andričevića i profesorice Kate Marasović. Ne znam jesu li moji prvi dekan, profesor Jakša Miličić i prvi šef profesor Mihanović mislili da će se onaj mali Berislav Borovina naći danas ovdje, ali ovo je i priznanje njima jer su od početka vjerovali u mene i bili mi potpora u radu“, rekao je Borovina.

Zahvalio je svim djelatnicima Spegre koji su svojim radom i željom za izvrsnošću doprinijeli da se ostvare impresivni poslovni rezultati.

„Za sve postignuto, izražavam zahvalnost svojoj obitelji – supruzi Maji, djeci Frani, Maji i Anti, koji su isto tako predanim radom i žrtvom doprinijeli prepoznatljivosti Spegre“, rekao je te zaključio:

„Ovo je velika čast, ali i velika odgovornost i na kraju želim istaknuti da bez Božje providnosti i blagoslova ništa ne bi bilo moguće.“