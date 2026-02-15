Dio Hrvatske pod snijegom, obala na udaru bure

Kolnici su jutros mokri ili vlažni i skliski, a ponegdje ima magle, javlja HAK čije kamere bilježe da u Lici pada snijeg. Zbog zimskih uvjeta uvedene su zabrane prometa za pojedine skupine vozila te su mogući odroni.

U priobalju puše olujna bura i vozi se uz zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zatvorena dionica Sveti Rok – Posedarje

Na A1 je zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca.

Na A6 se zbog jakih udara vjetra na dionici između čvorova Delnice i Kikovica, rizičnim skupinama vozila (motocikli, autobusi na kat, kamp prikolice, hladnjače i furgoni s metalnim sanducima) preporučuje obilazak dionice državnom cestom kroz Gorski kotar (DC3)

Zbog olujnog vjetra je na dionici A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupina)

Paški most otvoren samo za osobna vozila

Zbog olujnog vjetra na dionici DC8 (Jadranska magistrala) između Bakra i Novog Vinodolskog uvedena je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog vjetra je uvedena i zabrana prometa za motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom na Krčkom mostu (DC102)

Paški most (DC106) je zbog olujnog vjetra otvoren samo za osobna vozila.

U prekidu trajektne, brodske i katamaranske linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i određene trajektne, brodske i katamaranske linije. U prekidu su trajektna linija: Prizna-Žigljen, Mišnjak-Stinica, Sumartin-Makarska; brodske linije: Zadar-Preko, Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik te katamaranske linije: Pula-Zadar-Pula, Novalja-Rab-Rijeka, Šibenik-Žirje-Kaprije, Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist.

Došlo je i do određenih izmjene u redu plovidbe zbog loših vremenskih prilika, što je detaljno opisano na stranicama HAK-a.