DHMZ izdao žuto upozorenje: U dijelove zemlje stiže nevrijeme

Nakon pretežno sunčanog dana, Državni hidrometeorološki zavod upozorio je da su krajem dana i u noći mogućo lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom i jakim vjetrom i to u u središnjim te istočnim predjelima zemlje.

Žuto upozorenje objavili su za širu zagrebačku i sjevernu regiju gdje se uz izraženije pljuskove mogu očekivati udari vjetra i jači od 65 km/h. V vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme na tom području veća je od 70 posto.

DHMZ je objavio da se u utorak očekuje pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti povremeno umjerena, a u središnjim i istočnim predjelima tijekom noći i jutra povećana naoblaka uz mjestimičnu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i zapadni te bura, podno Velebita i jaka. Najniža temperatura od 15 do 20 °C, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna većinom od 28 do 33 °C.

Ali i za utorak DHMZ izdao je žuto upozorenje za kontinentalnu Hrvatsku zbog potencijalno opasnog vremena. Moguće je grmljavinsko nevrijeme, mjestimice uz izraženije pljuskove i kratkotrajno jak vjetar, pri čemu najjači udari mogu dosezati i više od 65 km/h.