DHMZ izdao upozorenje: Do četvrtka snijeg u unutrašnjosti, na Jadranu obilna kiša i olujna bura

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je priopćenje o vrlo nepovoljnim vremenskim uvjetima koji se očekuju do četvrtka, 8. siječnja 2026. Prema najavi, u unutrašnjosti zemlje dominirat će snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, dok se na Jadranu očekuju obilna kiša te jaka do olujna bura.

U Dalmaciji su mogući obilni pljuskovi uz rizik od bujičnih i urbanih poplava, a s prodorom hladnog zraka temperature će osjetno pasti – jutarnji minusi mogući su i uz obalu.

Jadran: Vrlo nestabilno, lokalno i više od 100 litara kiše po četvornom metru

Do sredine tjedna na Jadranu će biti vrlo nestabilno uz čestu kišu, a u Dalmaciji mjestimice i obilnu, uz mogućnost grmljavinskih pljuskova. DHMZ navodi da lokalno može pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, zbog čega raste opasnost od bujičnih i urbanih poplava.

Uz oborinu, očekuje se i izražena vjetrovitost: bura će jačati na većem dijelu obale, a na jugu su mogući i jugo te južni vjetar.

Unutrašnjost: Snijeg, deblji pokrivač i mećava

U unutrašnjosti se većinom očekuje snijeg, uz postupno stvaranje snježnog pokrivača. Posebno izraženi uvjeti predviđaju se u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje, gdje se do kraja srijede očekuje od 20 centimetara snijega, a lokalno u Lici i do 50 centimetara.

U gorskim krajevima očekuje se i jak vjetar, pa su vrlo vjerojatni snježni zapusi i mećava, što može dodatno otežavati promet i uvjete na cestama.

DHMZ upozorava da će s padom temperature kiša u unutrašnjosti Dalmacije i Istre postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Snježnih oborina može biti i ponegdje na obali, osobito na sjevernom Jadranu u utorak.

Opasnost od poledice: Moguća kiša koja se smrzava

U priopćenju se ističe i mogućnost pojave kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i predmetima. Ta se pojava u ponedjeljak, 5. siječnja, očekuje na jugu Like i u planinskim predjelima Dalmacije, a moguća je i na krajnjem istoku zemlje.

U četvrtak se sa sjeverozapada očekuje postupni prestanak oborine i smanjenje naoblake, no jutro bi moglo biti hladnije nego prethodnih dana. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će često biti oko -5 °C, mjestimice i oko -10 °C, dok se negativne vrijednosti mogu pojaviti i na obali – osobito na sjevernom Jadranu.

DHMZ je zbog najavljenih uvjeta izdao upozorenja na snijeg, obilnu oborinu i olujan vjetar te građane poziva na dodatan oprez u danima koji slijede.