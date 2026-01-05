Alarm iz Sinja: "Cetinskoj krajini prijete poplave, susnježica i opasna poledica"

Grad Sinj objavio je upozorenje građanima temeljem prognoze Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) da se do četvrtka, 8. siječnja 2026., na području Sinja i Cetinske krajine očekuju izrazito nepovoljni vremenski uvjeti.

Kako navodi Grad, moguće su lokalno obilne oborine uz rizik od bujičnih i urbanih poplava. Uz pad temperature kiša bi mogla prelaziti u susnježicu i snijeg, osobito u višim predjelima, a upozorava se i na mogućnost poledice te kiše koja se smrzava na hladnom tlu.

Prema objavi Grada Sinja, u četvrtak se očekuje smirivanje vremena, no jutarnje temperature mogle bi se spuštati oko –5 °C, lokalno i niže.

Načelnik stožera civilne zaštite Denis Bobeta, kako je prenio Grad Sinj, upozorio je na potrebu povećanog opreza u prometu te uputio apel građanima da izbjegavaju nepotrebna putovanja, osiguraju objekte i imovinu od mogućih poplava te budu spremni na nagle promjene vremenskih uvjeta.