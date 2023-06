Deset uznemirujućih stvari koje niste znali o potonuću Titanica

U nedjelju navečer nestala je mala podmornica Titan u kojoj se nalazi pet putnika. Rezerve kisika su ograničene, a više brodova i zrakoplova, uključujući vojne američke i kanadske, uključeno je u utrku s vremenom kako bi pronašlo putnike. Kako piše BBC, kapetan koji vodi potragu rekao je: "Ne znamo gdje su, da vam budem iskren."

Zbog ove tragične situacije mnogo pažnje ponovno je privuklo potonuće Titanica koji već 111 godina leži na dnu Atlantika.

Portal Index donosi činjenice o Titanicu koje možda dosad niste znali.

Brod smatran nepotopivim

Titanic je bio dizajniran s reputacijom nepotopivog broda. Međutim, sudar s ledenim brijegom na prvom putovanju 15. travnja 1912. godine pokazao je da čak i tada najnaprednija tehnologija nije imuna na katastrofu.

Nedostatak spasilačkih čamaca

Titanic je imao samo 20 spasilačkih čamaca, iako je mogao primiti puno više. Iako je brodski dizajn izvorno uključivao 48 čamaca, 28 ih je otpisano kako bi palube bile manje pretrpane. Taj nedostatak onemogućio je mnogim ljudima da se spase.

Muškarac zbog alkohola preživio

Pekar Charles Joughin preživio je potonuće broda jer je te večeri popio puno alkohola i ono mu je ugrijalo tijelo. Zbog toga je preživio u ledenoj vodi do zore, kad je spašen.

Nedovoljna obuka osoblja i priprema za evakuaciju

Osoblje broda nije bilo potpuno obučeno za postupanje u hitnim situacijama. Nedostatak pravilne obuke pridonio je kaosu i poteškoćama tijekom evakuacije. Također, ni putnici nisu bili dovoljno upoznati s postupcima evakuacije i sigurnosnim mjerama na brodu.

Japanca mrzili jer je preživio tragediju

Masabumi Hosono bio je japanski državni službenik koji je preživio potonuće broda, ali ga je narod mrzio jer je odlučio preživjeti, a ne umrijeti zajedno s drugim putnicima koji su bili na brodu.

Tragedija se mogla izbjeći

Brod je mogao izbjeći tragediju da je ledenjak primijećen i prijavljen kapetanu samo 30 sekundi ranije nego što uistinu jest bio slučaj.

Radio operateri su više puta bili upozoreni o ledenjacima

Prije nego što je udario u santu leda i potonuo u ocean, posada Titanica bila je šest puta upozorena upravo na tu opasnost. No, na upozorenja su se oglušili. Radio operateri bili su zatrpani novom radijskom tehnologijom, što je rezultiralo ogromnim brojem poruka koje su dolazile i odlazile.

Hladna voda i smrzavanje

Voda Atlantskog oceana bila je izuzetno hladna te noći, a nedostatak dovoljnih sredstava za grijanje ili termalnu izolaciju u spasilačkim čamcima pogoršao je situaciju preživjelih.

Knjiga o potonuću broda objavljena 14 godina prije katastrofe

Knjiga Futility: The Wreck of the Titan koju je napisao Morgan Robertson govori o najvećem putničkom brodu na svijetu, Titanu, i kako je potonuo nakon što je udario u santu leda. Roman je to objavljen 14 godina prije potonuća Titanica.

Nakon više od 70 godina pronađena olupina

Olupina Titanica otkrivena je 1985. godine, više od 70 godina nakon katastrofe, tijekom misije američke vojske. Brod se prepolovio i putem raspadao do dna. S olupine su izvađene tisuće artefakata i prikazuju se u muzejima diljem svijeta.