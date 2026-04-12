Danas su izbori koji bi mogli promijeniti Europu

Mađari danas biraju novi parlament na izborima koji bi mogli označiti kraj 16-godišnje vladavine Viktora Orbana i imati šire posljedice za odnose unutar Europske unije, ali i prema Rusiji i SAD-u.

Prema posljednjim anketama, Orbanov Fidesz zaostaje za Tiszom, strankom desnog centra koju vodi Peter Magyar. Ipak, ishod je i dalje neizvjestan zbog velikog broja neodlučnih birača i izbornih pravila koja idu u korist vladajućih.

Orban, dugogodišnji saveznik Vladimira Putina i blizak Donaldu Trumpu, kampanju je gradio na poruci „mira i sigurnosti“, upozoravajući da bi pobjeda oporbe mogla uvući zemlju u rat u Ukrajini. Magyar to odbacuje i fokus stavlja na korupciju, pad životnog standarda i potrebu za promjenama.

U Bruxellesu se izbori prate s posebnom pozornošću. Orbanov poraz mogao bi deblokirati milijarde eura pomoći Ukrajini i oslabiti ruski utjecaj unutar EU-a.

I dok vlast računa na stabilno biračko tijelo, oporba mobilizira nezadovoljne, osobito mlađe. Analitičari upozoravaju da su mogući svi scenariji – od promjene vlasti do još jedne Orbanove pobjede.