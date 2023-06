DALMATINSKO NEODRICANJE Recept za pirove kekse: "Slastica od koje se nećete debljati, a sadrži zdrave sastojke"

U mom okruženju ne postoji ni jedna žena koja s početkom ljeta neće žalosno zaključiti kako se zimi nadebljala. Zato sam prije nekoliko godina pokušavala osmisliti nešto slatko, sasvim maleni “gastronomski grijeh” koji bi u sebi imao samo zdrave sastojke. U tom istraživanju, moje su prijateljice pojele gomilu takvih pokušaja, sve u težnji da pronađemo idealnu verziju, a onda se dogodio trenutak u kojem mi se posložilo sve kako treba.

Znam, kad pročitate recept, primijetit ćete jedan sastojak koji vam se možda neće svidjeti. Reći ćete, kakva je to “dijetalna priča” s njim?! No, on je u mojoj kuhinji, taman i stotinu kilograma natukla - nezamjenjiv! Moje veličanstvo - maslac! Njemu ću posvetiti u budućnosti jednu posebnu priču, ali sada se vraćamo na današnji recept. Keksi su od integralnog pirovog brašna.

Pir sam otkrila tek prije koju godinu, ali kažu da za dobre stvari nikada nije kasno. O njemu se može pročitati kako je namirnica dobrog raspoloženja jer njegova konzumacija potiče stvaranje serotonina.

U receptu ću napisati mjere koje su dostatne za osam većih komada keksi koji zauzmu gotovo cijeli pleh. Suho voće možete stavljati po želji, a ja ću u receptu koji slijedi opisati moju idealnu kombinaciju.

MIRELLINI KEKSI OD PIRA

125 g pirovog integralnog brašna

75 g zobi

50 g melase

75 g maslaca

50 g oraha i badema, krupnije mljevenih

30 g grožđica (stavim i obične i one sultana grožđice)

20 g sjemenki suncokreta i sezama

žlica meda

jedno jaje

prstohvat soli

cimeta po želji

Sve sastojke izmiješati mikserom, smjesa će vam biti mrvu ljepljiva, ali na nekoj dasci se lako razvalja. Kao što sam već gore napisala, izađe osam velikih, plosnatih komada. Prvo razvaljam tijesto u kobasicu pa ga onda podijelim na osam komada. Spljoštim ih dlanom i onda po vrhu pospem još malo sezama. Pečem ih na 170 C nekih dvadesetak minuta. Mogu se jesti danima, ukoliko naravno, ne nestanu.