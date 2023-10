Hrvatska je na gostovanju u Cardiffu izgubila od Walesa 2:1. Momčad izbornika Zlatka Dalića time je doživjela drugi uzastopni poraz nakon što je u četvrtak ostala bez bodova protiv Turske (0:1). Harry Wilson bio je dvostruki strijelac Velšana, a zabijao je u 47. i 60. minuti. Jedini pogodak Hrvatske postigao je Mario Pašalić u 75. minuti.

Hrvatska je sada ugrozila i direktan plasman na Europsko prvenstvo. Turska je vodeća sa 16 bodova. Dalićev sastav ima 10 bodova, kao i Wales, a obje reprezentacije do kraja kvalifikacija moraju odigrati dvije utakmice. Hrvatska će u studenom gostovati u Latviji pa dočekati Armeniju, dok će Wales otputovati u Armeniju i na vlastitom terenu igrati s Turskom.

Ne osvoji li Hrvatska jednu od prve dvije pozicije koje vode na Euro, ići će u dodatne kvalifikacije na temelju plasmana u finale Lige nacija, u kojem je izgubila od Španjolske nakon penala, piše Index.

Dalić: Preuzimam odgovornost

"Zaslužen poraz. Wales je bio bolji, agresivniji, pokazao više želje, riješio je svoje situacije. Imamo problem prema naprijed, nemamo ideje kako doći do gola. Ovo je zaista loše. Doveli smo se u tešku situaciju. Imali smo izglednu situaciju, sad ovisimo o drugima. Imamo još dvije utakmice.

Preuzimam odgovornost, mogao sam nešto bolje napraviti. Zaista teška situacija. Htio sam da Vida donese agresivnost i to je donio. Loša utakmica, moramo se pobrinuti za ovo. Ovo je problem kad ne stvaramo šanse. Da, nismo imali kreacije naprijed. Bezidejni smo bili, zaista loše. Ne znam što bih rekao na sve ovo. Moramo podići glavu i ispričati se za ovo.

U problemima smo, čekamo iduće dvije utakmice, ne ovisimo samo o sebi. Nadamo se da ćemo se oporaviti i da će neki igrači zaliječiti ozljede. Na poluvremenu smo htjeli okrenuti stvari. Juranović je imao mali problem. No odmah smo pogriješili na početku drugog dijela. Wales je bio agresivan, imao je podršku publike.

Imamo puno problema, no moramo vidjeti kako se podići, kako dobiti Latviju, kako se pripremiti. Moramo ovo prebroditi i okrenuti se idućim utakmicama. One su za nas biti ili ne biti", izjavio je izbornik Dalić.

Juranović: Sve što smo mogli napraviti krivo, napravili smo

"Razočaranje. Sve što smo mogli napraviti krivo, napravili smo tijekom ovog okupljanja. Moramo se pogledati u ogledalo, razmisliti što smo napravili za sebe i cijelu hrvatsku. Nakon velikih rezultata zaboravili smo kako je to kvalificirati se. Moramo biti spremniji za iduće okupljanje i nadati se da će protivnici kiksati.

Ozljede su isprike. Sada nije išlo. Bili smo jalovi, svi su to vidjeli. Moramo se svima ispričati. Da, u petoj minuti sam osjetio list. Stisnuo sam do poluvremena. Sad ćemo vidjeti što će biti. Olako smo shvatili situaciju. Moramo dobro razmisliti što smo napravili", rekao je Josip Juranović za Novu TV.

Izbornik Walesa: Emotivan sam jer sam tako ponosan na igrače

"Dali smo sve od sebe od prve do 95. minute. Uz pomoć navijača, zajedno smo imali veliku večer. Dečki su dali sve od sebe, njihov stav je na pripremama bio nevjerojatan. Volio bih da ste to vidjeli. Sve je u redu, ne mogu ih dovoljno nahvaliti. Mislim da ih sedam ne igra u početnim postavama u klubovima, no drugačije igraju za Wales. Igraju i uživaju.

Ne mogu se više ponositi njima. Djela čine više od riječi. Dosta mi je razgovora o mojoj budućnosti. Idemo pričati o igračima i njihovim nastupima. Emotivan sam jer sam tako ponosan na njih. zaslužuju sve pohvale. Jedva čekamo okupiti se za iduću utakmicu", rekao je velški izbornik Robert Page.

Wilson: Svašta se pričalo, neki komentari nam nisu pomogli u pripremi utakmice

"Velika večer za mene, 50. put sam igrao za reprezentaciju, što nisam mogao ni sanjati. No noćas nisam ja glavna tema, već momčad. Vjerujemo u kvalitetu koju imamo, 100 posto podražavamo izbornika. Znamo da se svašta pričalo, neki komentari stizali su od ljudi od kojih to nismo očekivali. To nam nije pomoglo u pripremi utakmice", rekao je Wilson za S4C, prenosi BBC, piše Index.

Vojnović: Katastrofa, sad ovisimo o drugim rezultatima

"Katastrofa, nemamo situaciju više u svojim rukama. Ovisimo o drugim rezultatima. Loš dan. Prvo poluvrijeme nije bilo pravo. U drugom, kad se činilo da ćemo nešto okrenuti, presjekao nas je drugi gol. U drugom smo dijelu bili dopadljivi, ali prekasno", izjavio je bivši hrvatski veznjak Aljoša Vojnović u studiju Nove TV.

Jarni: Wales nas je stisnuo kao i Turska

"Opet smo igrali sporo, nitko se nije nudio. Wales nas je stisnuo kao i Turska, nismo se znali obraniti. Govor tijela bio je jako loš. Jedini šut bio je kad je Musa bio sam u 16 metara. Lopta je otišla preko gola", dodao je bivši hrvatski reprezentativac, danas izbornik mlade selekcije Hrvatske, Robert Jarni.

