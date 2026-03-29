Dalić otkrio plan za Brazil: "Na tome ćemo raditi do iznemoglosti"

Izbornik Zlatko Dalić imao je razloga za zadovoljstvo nakon prve provjere u Orlandu, gdje je Hrvatska svladala Kolumbiju rezultatom 2:1.

"Bila je to jako dobra utakmica koja nam je donijela jako puno koristi, napunili smo se samopouzdanjem, energijom i povjerenjem To je jedna od najjačih reprezentacija u Južnoj Americi, koja nije izgubila godinu dana."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Izbornik je najavio utakmicu protiv Brazila koja se igra 1. travnja od 2 sata ujutro:

"Oni su favorit za osvajanje SP-a, igraju fantastičan nogomet, ali mislim da možemo biti ravnopravan protivnik. Isto tako kad pogledate Hrvatsku, mi isto tako u posljednjih godinu dana nismo izgubili utakmicu. U sjajnoj smo formi, igrači nam igraju dobro u klubovima."

Nećemo dijeliti igrače na prvu ili drugu postavu, svi su u konkurenciji. Protiv Kolumbije šansu su dobili jedni igrači, sad će drugi igrači, to je bio i cilj ovih utakmica da damo minutažu gotovo svima, da vidimo u kakvom smo stanju. Veseli činjenica da su svi dobro", rekao je Dalić pa otkrio da ćemo krenuti u drugom sustavu:

"Krenut ćemo drugačijim načinom, s drugačijim igračima, ali očekujem da ponovno imamo dobar odgovor, da budemo pravi, a mi inzistiramo na tome da naša obrana, faza obrane na puno većem, jačem nivou, do iznemoglosti ćemo raditi na tome", otkrio je, piše Gol.hr.

Izbornik je usporedio Brazil s onim otprije četiri godine sa Svjetskog prvenstva iz Katara:

"Brazil je Brazil. Imaju novog izbornika koji ima šrioki krug igrača, koji su vrhunski, brzi, tehnički neprikosnoveni, ali imamo i mi što za reći. Ovo će biti pravi test za nas. Oni su bili favoriti u Kataru, svi su ih vidjeli kao prvake svijeta, ali Hrvatska ih je izbacila.

Ovo je treći put da igramo s njima u zadnje vrijeme, to je za nas velika čast, da smo krugu tih reprezentacija, da smo došli na taj nivo da nas svi priznavaju i poštuju. To je velika čast za hrvatski nogomet", zaključio je izbornik.