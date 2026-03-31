Dalić otkrio koliko će biti promjena za Brazil: "Ovo je pokazatelj gdje je dospjela Hrvatska, da pripadamo samom vrhu"

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić i veznjak Petar Sučić najavili su prijateljsku utakmicu s Brazilom u Orlandu, koja se igra ove srijede, od 2 sata ujutro u izravnom prijenosu na Novoj TV i portalu gol.hr.

Sučić je prvi odgovarao na pitanja, piše gol.hr. Vama je to prva utakmica protiv Brazila u karijeri. Kako se osjećate?

"Pred nama je težak ispit, svi znamo o kakvoj momčadi se radi, ali dobro smo se pripremili, analizirali smo ih i nadamo se da ćemo pružiti dobru partiju."

U kakvoj ste formi?

"Zadovoljan sam, igramo na visokoj razini, i kao pojedinci i kao momčad."

Jeste li dobili neke posebne taktičke zadatke?

"Dobro smo se pripremili, znamo sve o njima, ali to ćemo zadržati za sebe."

U analizama se govori da je hrvatska sredina terena jedina na razini Brazila, a možda i bolja.

"Ne bih se složio. Mi smo kompletni, nije samo vezni red. Stvarno imamo dobru momčad. Moramo se držati zajedno, boriti se jedan za drugog."

Sučić o duelu s Modrićem u Italiji

Kako se pripremate za utakmicu?

"Imamo zajedničke sastanke, analize, ako baš treba nešto, izbornik to napravi pojedinčano, ali imali smo samo momčadsku analizu."

Je li sve u redu između vas i Modrića nakon iskre u nedavnom derbiju Intera i Milana?

"Vi to vidite kao iskru, ali to je bila samo borba na terenu. Svatko se bori za svoj klub. Sve je u redu između nas."

Brazilski novinar je konstatirao da se u Brazilu puno govori o tome da njihovi najbolji igrači koji igraju dobro u klubovima to ne mogu prenijeti u nacionalnu momčad. Kako to vide i rade hrvatski nogometaši?

"Ne bih govorio o Brazilcima, ali znam kako se mi odnosima prema reprezentaciji. Svi jedva čekamo igrati za Hrvatsku, to je naša velika snaga", kazao je Sučić i otišao na trening, pa je riječ preuzeo izbornik Dalić.

Dalić sa sedam novih igrača protiv Brazila

Ima li kakvih promjena u odnosu na početne planove?

"Nama je zaista čast igrati protiv Brazila. Meni je treća utakmica protiv Brazila, to mi je ponos i čast, pokazatelj gdje je dospjela Hrvatska, da pripadamo samom vrhu. Nema velikih promjena, imali smo jasan plan prilikom dolaska u SAD. Napravit ćemo neke promjene, bit će sedam novih igrača u odnosu na Kolumbiju. Želimo odigrati dobru utakmicu i potvrditi ono što smo dosad napravili."

Postoji li pritisak rezultata?

"Mislim da nema prijateljskih utakmica, svaka nosi svoju draž i uvijek se pokušava pobijediti. Rezultat nije primaran, važnije je dobro odigrati, ali bitno je ostvariti dobar rezultat. Dobro je ne izgubiti, ali naravno da želimo pobijediti."

Hoće li dobiti priliku rezervni vratari?

"Ne. Želimo dati priliku Livakoviću da ima veći podražaj jer nema dovoljno iskušenja u HNL-u. A dečki će morati čekati. svoju priliku kao i svi drugi."

Koliko će Hrvatska igrati svoju igru, a koliko će se prilagođavati?

"Naravno da se moraš prilagoditi, Brazil je velika momčad, može nas zbiti. Naravno da ćemo pokušati igrati svoju igru, no znamo da će biti situacija kada ćemo patiti. To nam je važno da pokažemo odgovornost u fazi obrani. To će nam trebati na SP-u. Želimo biti ofenzivniji nego u Katru. Pokušat ćemo igrati napadački, ofenzivno, stvarati šanse."

Izbornik biranim riječima o Carlu Ancelottiju

Vaše mišljenje o Carlu Ancelottiju i što bi za vas značila eventualna pobjeda nad njim?

"Jedan od najvećih trenera u svjetskom nogometu. Dokazao se kao klupski trener, a sada vodi najpoželjniju reprezentaciju. Jedan je od najuspješnijih i najvećih trenera svih vremena. Naravno da bih za moju karijeru bila velika stvar pobijediti ga."

Prisjetite se u kratkim crtama okršaja u Katru i povucite paralelu između hrvatskog i brazilskog stila. Čini se da ima dosta sličnosti, upitao je brazilski novinar.

"Mi smo tada pobijedili Brazil, koji je bio glavni favorit turnira. Jako smo se patili, mučili smo se i uspjeli sačuvati 1:1. Najznačajniji trenutak bio je kada smo izjednačili u završnici produžetka. Složio bih se s vama da i Brazil i Hrvatska imaju velike talente, polažemo puno na tehniku, pokušavamo igrati atraktivno i fair. Samo što je nas 3-4 milijuna, a vas 200 milijuna."

Koliko uživate u SAD-u i koliko će vam ove pripremne utakmice dobro doći da se što bolje spremite za Svjetsko prvenstvo?

"Ovo je drugi put da igramo prijateljske utakmice u SAD-u prije SP-a, prvi put je bilo 2018. Znamo što nas čeka, duga putovanja, vrućine, vremenske razlike... Ovo je naša priprema za ono što nas čeka. Kako svima tako i nama."

Kako analizirate utakmice?

"Naši skauti gledaju utakmice, izvuku najvažnije, to proanaliziramo s igračima. Ne idemo u širinu, analiziramo samo najvažnije, ne želimo opterećivati igrače s previše informacija", zaključio je Dalić.