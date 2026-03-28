Dalić o igračima iz dijaspore: "Hrvatska im je preko roditelja svetinja"

Izbronik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u Orlandu je, između prijateljskih ogleda s Kolumbijom i Brazilom, razgovarao s predstavnicima medija o aktualnom stanju u momčadi, taktičkim opcijama i budućim izazovima, piše HNS. Najprije je govorio o formaciji.

"Imamo dva načina koja ćemo sigurno primijeniti ovisno o suparniku i našem profilu igrača, imamo ih i za trojicu i četvoricu u obrani. Ovo je bilo jako dobro s trojicom u obrani, zadovoljni smo jer smo pokazali mnogo dobrih stvari. Naravno da ima stvari koje je potrebno ispraviti", rekao je Dalić na početku.

Hrvatska pripada svjetskom vrhu

Naglasio je važnost jakih utakmica za Hrvatsku. "Ovo su prave utakmice koje nam mogu mnogo pokazati, gdje griješimo i što nije dobro. Imamo odlične suparnike za pripreme za Svjetsko prvenstvo. Kolumbija nije izgubila utakmicu godinu dana, a mi smo ih pobijedili. To nam je poticaj za samopouzdanje, dobili smo brojne lijepe odgovore i uvjeren sam da smo na dobrom putu", istaknuo je izbornik i dodao:

"Nismo ni mi izgubili godinu dana, još od Francuske u Ligi nacija. Hrvatska također ima sjajne rezultate, nakon Eura u Njemačkoj izgubili smo samo tri utakmice. To su veliki rezultati, Hrvatska je u vrhu svjetskog nogometa i neka tako ostane. Moramo vjerovati u sebe, raditi kako smo radili i do sada, s puno energije, motiva i ljubavi za Hrvatsku."

Pohvala radu s mladima iz dijaspore

Slijedi Brazil. "Moramo se za svakoga pripremiti na isti način: dati svoj maksimum, biti odgovorni, odlučni i hrabri. Brazil je veliki izazov za nas, velika reprezentacija sa sjajnim igračima, a prošla nas je utakmica napunila samopouzdanjem.

Mislim da ćemo biti na visokoj razini i suprotstaviti se kako znamo, ali neće biti lako. No, optimist sam kao i uvijek i mislim da Hrvatska može biti ravnopravna. Jasno nam je da neće biti mnogo naših navijača, ali svaki navijač s našim dresom i zastavom važan nam je i ponosni smo na njih", pojasnio je i zaključio pohvalom radu s mladima iz dijaspore:

"U Hrvatskom nogometnom savezu odlično se radi na području mladih nada iz dijaspore, to je sjajna stvar i moramo tako nastaviti pratiti ih i tražiti. Još je važnije da oni žele igrati za Hrvatsku, makar nisu ovdje rođeni. Hrvatska im je preko njihovih roditelja svetinja i hvala im na tome."