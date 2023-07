DA TI SE SLEDI KRV U ŽILAMA Zastrašujuća poruka kruži splitskom okolicom! Roditelji bi trebali biti jako zabrinuti, može se dogoditi velika tragedija: "Ne daj Bože da naleti jet ski ili gliser..."

Vrlo uznemirujuću poruku na društvenim mrežama objavila je jedna mama. Naime, ona tvrdi da vidjela djecu koja su danas skakala s Trogirskog mosta dok su curice sve to snimale. Smatra da su se djeca upustila u vrlo opasnu avanturu i strahuje da bi se mogla dogoditi tragedija.

"Ne daj Bože da naleti jet ski ili gliser..."

Evo što je napisala, prenosimo vam u cijelosti njezinu poruku koja je objavljena na popularnoj Facebook grupi (podaci poznati redakciji Dalmacije Danas).

"Drage mame s Čiova i Trogira. Dica skaču s novog Trogirskog mosta (nisu stranci). Točno na most gdje je crvena lanterna. Nekih 10 do 12 godina, a dvije curice sve to snimaju. Visina mosta je negdje pet metara. Naime, mogu krivo upast i u najmanju ruku se polomiti. Ne daj Bože da naleti jet ski ili gliser... Ja nisam mogla s autom stati na sred mosta i vikati na njih jer sam se bojala da će se netko 'spucati' u mene", napisala je na društvenim mrežama u jednoj popularnoj Facebook grupi.

Oprez, mladi i djeco!

Brojni su komentirali da je ovo opasna avantura za djecu. Komentatori ove objave sve roditelje su upozorili te su im ukazali da bi trebali paziti na svoju djecu koja skaču s Trogirskog mosta.

U svakom slučaju, ovo je pravo upozorenje i vjerujemo da će se mladi 'opametiti', da se ne dogodi tragedija.