ČLANOVI MAKARSKOG KLUBA TVRDE DA IMAJU DOKAZE O NAMJEŠTENIM IZBORIMA Osim dopisa i prijava, na kućnu adresu stižu im i prijetnje!

Čak 19 članova PŠRD “Arbun” poslalo je potpisanu izjavu medijima kao i prateću dokumentaciju kojom dokazuju sumnje u brojne nepravilnosti prilikom izbornog procesa. Između ostalog navode kako glasačka kutija prije samog početka glasovanja nije bila zajednički formirana i pregledana, a oni koji su glasovali, su to činili bez predočavanja osobne iskaznice ili nekog drugog identifikacijskog dokumenta.

Osim jedne članice koja je spremno pokazala svoju osobnu kartu, drugi su govorili da nisu ponijeli osobnu kartu ili da je ne žele pokazati no svejedno su pristupili glasovanju iako nitko od ljudi u biračkom odboru nije sa sigurnošću mogao utvrditi njihov identitet, kazao je jedan od potpisnika Prijave nepravilnosti.

Naime, nisu svi oni koji su glasovali bili nepoznati članovima biračkog odbora, ali je činjenica da nije ispoštovana zakonska procedura, prenio je tada portal Mega media. Među onima koji su glasovali, bilo je i maloljetnika, ali i onih koji su bili potpuno nepoznati što baca sumnju na legitimnost izbornog ciklusa.

Glasačka kutija je tijekom dva dana izbornog ciklusa bila bez ikakvog nadzora u vremenu od 12 do 17 sati kao i tijekom noći! Značajan broj birača imao je tzv. šalabahtere odnosno papiriće s kojih su prepisivali za koga trebaju glasovati, a o čemu svjedoče i poruke koje su među sobom putem mobitela razmjenjivali pojedini članovi PŠRD “Arbun”.

Na listi birača bilo je i pokojnika, ali i duplih imena. Prilikom brojanja glasova, izborna komisija bila je nepotpuna, navodi se u Prijavi nepravilnosti.

Reagirali su i prema Nadzornom odboru sa Zahtjevom o provođenju transparentnih i zakonitih izbora obzirom da su bili informirani o nepravilnostima, a naknadno su uputili i požurnicu. Također, o svemu su obavijestili i Grad Makarsku - ured gradonačelnika, Upravni odjel za javne potrebe i društvene djelatnost, Zajednicu športskih udruga grada Makarske, Službu inspekcijskog nadzora te Uredu državne uprave Splitsko-damatinske županije. Do danas su jedino dobili odgovor od Frane Filipetija iz PŠRD Arbun, ostali su ostali 'u šutnji'. Mi smo pak osim odgovora tog istog gospodina čiji su i oni odgovor dobili, nakon poslana dva upita (jer na prvi nismo dobili odgovor) dobili odgovor i od Grada. Ostali su istali 'u šutnji'. Barem do objave ovoga teksta.

Donosimo detaljniju priču.

Članovi Arbuna o održanim izborima

Kako smo u samom uvodu spomenuli, čak 19 članova PŠRD Arbuna osvrće na 21. i 22. srpnja održane izbore za zastupnike u skupštini PŠRD „Arbun“. Tvrde kako su izbori provedeni protuzakonito te su Nadzornom odboru društva uputili prijavu nepravilnosti, a njihov dopis u kojemu navode sporne elemente izbora, zajedno s foto materijalom kojeg su nam poslali, objavljujemo u cijelosti.

"Ovim putem želimo obavijestiti nadležne službe i lokalnu javnost o nevjerojatnoj količini propusta i nepravilnosti tijekom provođenja izbora, te izraziti opravdanu sumnju u njihovo namještanje. Pravovremeno smo se obratili izvršnom odboru (upravi) Društva i predsjedavajućem Tomislavu Giliću koji su raspisali i proveli izbore i koji u samom postupku ne vide niti jednu jedinu pogrešku. Obratili smo se i nadzornom odboru Društva s predsjedavajućim Petrom Barišićem Marićem, koji u potpunosti ignorira naše dopise i požurnice. Svaki dan se očekuje sazivanje konstituirajuće sjednice skupštine prema rezultatima ovih nelegalnih i nelegitimnih izbora i stoga moramo što hitnije reagirati. Legalisti smo i služimo se isključivo legalnim i legitimnim metodama da bi zaštitili naš zajednički klub.

U nastavku ćemo ukratko navesti popis glavnih nepravilnosti baziranih na činjenicama. – Na ovim izborima svim višegodišnjim i redovitim članovima društva nisu omogućena ista, Zakonom i Statutom propisana prava, da biraju i budu birani. Popis kandidata je arbitraran, protivan klupskom Statutu i maliciozno isključuje jedan dobar dio članova.

– Prema Zakonu o udrugama popis članova udruge, a osobito birača i kandidata mora sadržavati OIB, datum rođenja, datum pristupanja udruzi, kategoriju članstva i po potrebi i dodatne podatke uz ime i prezime. Osim imena i prezimena ništa od navedenog nije ispoštovano, te su glasači, s obzirom na veći broj članova s istim imenom i prezimenom, dovedeni u zabludu za koga zapravo glasaju.

– Izbore je raspisao izvršni odbor na čelu s Tomislavom Gilićem koji je postavio sebe u izbornu komisiju, nadzirao izbore, fizički brojao listiće i na kraju proglasio izbore valjanima, što je eklatantan sukob interesa. Novi saziv skupštine potvrđuje mandat Gilića i njegove uprave.

– Pojedinci iz kruga postojeće uprave su prije i tijekom izbora dilali popis novih skupštinara. 35 članova s popisa je ušlo u novi saziv skupštine s ogromnom, nadrealnom prednošću. 90% svih glasova je išlo istoj tridesetpetorici članova. S obzirom da je popis skupštinara unaprijed kreiran, za što imamo dokaze i svjedoke, postoji opravdana sumnja da su izbori namješteni. Činjenica da jedan dio ljudi prema svojim zaslugama zaslužuje biti među zastupnicima, ne mijenja stvar. Saznanja o mogućem namještanju izbora i popisu zastupnika smo poslali još prije brojanja klupskom zaposleniku (tajniku) i članu uprave Frani Filipetiju, ali se nije udostojio odgovoriti.

– U izbornu komisiju su postavljene 4 osobe s popisa članova koji su „predodređeni“ za skupštinare, od kojih su neki i aktivno navodili članove prilikom glasanja. U izbornu komisiju su također postavljena čak 3 člana izvršnog odbora što je ponovno sukob interesa.

– U popis kandidata za zastupnike su protivno Statutu i Zakonu o udrugama podvaljeni neaktivni članovi, maloljetnici, članovi s krivotvorenim članstvom (J. Kozarić, učlanjen 8 godina unazad), članovi s državljanstvom BiH, članovi koji nisu platili sve propisane obaveze itd.

– Izbori su raspisani 3 i pol dana ranije bez objave na službenim stranicama kluba. Čak je uz sve to izvješen i pogrešan datum izbora, što je zadnji tren prepravljeno.

– Popis 417 članova kluba (koji mogu glasati) s nepotpunim podacima, duplim imenima i brojnim drugim greškama objavljen je tek 2 dana prije izbora.

– Skandalozan i obespravljujući popis kandidata za zastupnike u skupštini objavljen je tek dan prije izbora.

– Na stranicama kluba su u trenutku provođenja izbora bili nevažeći Statut star dvije godine i samo jedan manji dio važnih klupskih pravilnika.

– Na izborima su glasala djeca.

– Birači nisu prilikom glasanja pokazivali osobne iskaznice, a mnogi su bili nepoznati članovima izborne komisije.

– Kutija nije na početku pregledana od strane kompletne izborne komisije, niti je bila pod

neutralnim nadzorom tijekom dnevnih pauza i preko noći s obzirom da su se izbori održavali tijekom 2 dana s prekidima, ukazuju članovi PŠRD Arbuna na kako vele cijeli niz nepravilnosti.

U prilogu koji su nam poslali je i izvještaj člana izborne komisije, listić s popisom kandidata koji su ušli u skupštinu i jedan dio dopisa koje smo do sada slali.

– Pojedinci iz uprave nas uporno i lažno optužuju da rušimo klub, discipliniraju za izgovorenu riječ, isključuju iz društva za prijavljivanje nepravilnosti. Ne interesiraju nas ni fotelje ni privilegije. Nećemo odustati od inzistiranja na poštivanju svih članova društva, poštivanju klupskog Statuta i klupskih Pravilnika, kao i istim pravima propisanim statutom i zakonom bez iznimke. Premda šačica odgovornih, čim ih se prozove za netransparentan i nepropisan rad, stavlja znak jednakosti između sebe i društva, potpuno je jasno da društvo s tradicijom od gotovo 70 godina nije počelo s njima pa neće s njima niti završiti.

Apeliramo na Vas da zbog kršenja zakona preuzmete odgovornost, poništite ove izbore i poduzmete zakonom propisane radnje kako bi zaštitili jedan od simbola Makarske i njegove brojne članove od samovolje pojedinaca, stoji u priopćenju koje je poslano na adresu Zajednicu športskih udruga grada Makarske, Upravni odjel za javne potrebe i društvene djelatnosti i Ured gradonačelnika grada Makarske.

Potpisali su ga Andrijašević Ivo, Andrijašević Marko, Andrijašević Matko, Andrijašević Tonći, Dešković Emil, Drviš Ivo, Drviš Joze, Laznibat Silvijo, Marić Božen, Marić Ljubica, Marić Tihomir, Prgomet Sretan, Puharić Željko, Rubinić Dražen, Sessa Vanja, Srzić Branko, Srzić Ivo, Urlić Dragan i Vidoš Nikša.

Očitovanje Nadzornog odbora o provedenim izborima potpisnicima dopisa

Kada i kako je sve počelo?

Kako nas upoznaje jedan od članova „Arbuna“, na različite probleme koji se vuku blizu 20 godina, on sam upozorava zadnjih četiri, pet godina. Kao član Skupštine je u tom razdoblju tražio da se podignu kaznene prijave protiv pojedinaca, s obzirom da se stalno pričalo o nestajanju novca, a nitko ništa nije poduzimao. Kao primjer navodi slučaj parkinga koji je koristio i naplaćivao Klub, a Grad ga je odobrio. Tu je bilo svega i svačega, jedan zaposlenik je dobio otkaz, a u konačnici je Grad i oduzeo parking. To je nekako prošlo, zaboravilo se. Novac društva se više puta investirao u propale, nikad realizirane projekte, ignorirala se Skupština kao vrhovno tijelo i nezadovoljstvo velikog broja članova je tinjalo. A tada je došao novi problem – izbori.

"Klub kao klub treba biti jedna neprofitna organizacija, a mi imamo 13 zaposlenih radnika od čega 10 konobara. Radnici se zapošljavaju mahom bez natječaja i kvalifikacija. Godinama sam upozoravao na nepravilnosti. Do sada me se ismijavalo, međutim, sada se počela stvarati jedna kritična masa kvalitetnih ljudi za klub, i počeli su reagirati. U tome svemu istaknuo se jedan momak, Emil Dešković i nešto se pokrenulo. Najprije im je izbio rad s gotovinom, tražio je poslovanje preko računa. Progurao je da svi klupski troškovi moraju biti javno objavljeni, da svi članovi moraju plaćati sve svoje obaveze, vezarinu itd, da natječaji za vezove moraju biti transparentni. Krenula se negodovanja i pritisci, on je tražio da bude sve po pravilu, po zakonu. Međutim, onda ga je ista ekipa, koji godinama radi probleme odlučila prvo smijeniti, a zatim prije par dana i isključiti iz Kluba na smiješan način, bez ikakvih konkretnih obrazloženja, bez materijalnih dokaza, sve bazirano na rekla-kazala. U klubu vlada jedna samovolja, jedan totalitarni sistem desetak osoba. Sada se dogodilo ovo s izborima da bi se mogla provoditi daljnja politička ideja", kazao nam je Branko Srzić te dodao:

"Nisam za nepravilnosti, nisam za ilegalne radnje, nisam za nešto što je diskriminirajuće, a sve se to događa zadnjih godina. Daljni koraci su nam pravna borba, angažirali smo i odvjetnika", kazao nam je Srzić, jedan od članova potpisnika iz PŠRD Arbun.

Priču oko nepravilnosti izbora nam potvrđuje i spomenuti Emil Dešković.

"Na oglasnoj ploči je izvješena obavijest o izborima tri dana prije samih izbora i nismo uopće imali vremena vidjeti na koji način će izbori biti provedeni, tko su kandidati. Članovi Izvršnog odbora su u ponedjeljak u 20:15 odlučili da će izbori biti u petak. To smo vidjeli u Zapisniku sjednice Izvršnog odbora kojeg su stavili tek neki dan na oglasnu tablu. Na naš upit zašto tako naprasno organiziraju izbore, s frapantnom količinom propusta i nezakonitosti, cinično su odbrusili da izbori nisu organizirani naprasno, jer se oni u upravi pripremaju mjesecima za njih!

U srijedu je izašao popis osoba koje su službeno članovi kluba i koji smiju glasati, al na tom popisu se nalazilo više osoba s istim imenima i prezimenima bez ključa po kojem bi ih razlikovali, kao što su datum prvog učlanjenja, status članstva itd. Nakon toga je izašao popis kandidata i to dan prije izbora s kojeg su bez objašnjenja uklonjeni neki naši seniori koji su ugradili desetljeća života u Društvo. A na popisu je bio veliki broj potpunih neznanaca koji su neaktivni u klubu, a što moraju biti prema klupskom Statutu koji smo zajednički usvojili na sjednici Skupštine, 28.3.2023.

Bilo je tu brojnih drugih nepravilnosti. Na brzinu smo reagirali, prijavili smo da su na popisu preminuli članovi koje znamo pola stoljeća, al je tajnik izjavio da su im to potomci, odnosno druge osobe s istim imenom i prezimenom. Zatražili smo pismenim putem zakonski valjan popis članova koji navodi sve potrebne kategorije da vidimo jel' to istina, ali nam je tajnik Frane Filipeti odbio i još uvijek odbija dati te podatke. A prošlo je više od mjesec dana od izbora", uvodi nas pomalo u priču Emil Dešković, član Kluba i potpisnik dopisa, koji je zamalo izbačen iz Kluba upravo zato što je digao glas putem klupskih tijela.

Bojkot na dan izbora? Barem što se dijela članova tiče

Na dan izbora, ali prije samog početka glasovanja, njih 19 članova je predalo Nadzornom odboru dopis da obustavi izbore jer prema njihovim tvrdnjama nisu organizirani regularno.

"Nadzorni odbor nije ništa odgovorio. Poslali smo požurnicu 7 dana kasnije i opet ništa. Tek kad smo poslali prijavu nadležnim službama i medijima gdje je izašla cijela priča, brzinski su odgovorili tako da priznaju da su se prilikom glasanja ipak trebale pokazivati osobne iskaznice, bilo bi bolje da su izbori održani u jednom danu, pravdaju što nisu ispoštovane zakonske obaveze zaštitom podataka, ...“, kazuje nam Dešković te nastavlja:

"Na dan izbora u prvih sat vremena je došlo glasati 50 osoba. Svi s pripremljenim papirićima, zaokružujući točno po zadanom planu, a da ih pri tom većina aktivnih članova ne poznaje, niti da oni znaju za koga glasaju. To nas je sve šokiralo, ali i povrijedilo. Pojedinci su učlanili kompletne obitelji samo za ovu prigodu. Ovakav slučaj demokracije izvrgnute ruglu je nezabilježen u klupskoj povijesti."

"U upravi kluba se 'vrte' uvijek iste osobe godinama, postojali su različiti problemi, ali ovo je sada kap koja je prelila čašu. Kada su nam podršku dali ljudi od 80 godina koji su cijeli vijek proživili mirno i pošteno, onda vam je sve jasno“, priča nam.

"Nakon 20 godina sve je kulminiralo. Ljudima su se vratile iz momorije sve nepravde koje su doživjeli. Neki stari članovi, koji su bili zaslužni za uspjehe kluba, koji su osvajali medalje na Svjetskim i Evropskim prvenstvima, koji su dobivali nagrade za Životno djelo Grada Makarske, klasificirani kao vrhunski sportaši od strane ministarstva sporta, jednostavno su pometeni iz kluba.

Naša najtrofejnija natjecateljica u povijesti, Dragica Mihaljević, koja je skupa s kolegicom Vanjom Sessom osvojila stotine pehara i medalja, odgojila stotine mladih naraštaja proglašena je nepoželjnom na ponos i diku današnjeg predsjednika skupštine Ante Mendeša i na sramotu svih nas koji tada nismo reagirali.

Nepregledne vitrine pune pehara i medalja osvojenih za Arbun danas krase drugi klub. Klupska natjecanja su potpuno srozana. Imamo troje ili četvero mladih natjecatelja, koji se trude i odlični su, al klub im daje mizernu ili nikakvu podršku. Fokus kluba se sa sporta preselio na krčmu u kojoj najmanje sjede članovi. U lučici Plišćevac je sve manje sportskih plovila, a pojedinci ih koriste na takav način da svima nama ugrožavaju koncesiju nad lučicom.

GALERIJA Kliknite za pregled Medalje, priznanja i pehari osvojeni za PŠRD "Arbun" izloženi u pomorskom sportsko ribolovnom klubu "Porat" iz Podstrane Foto: Privatna fotografija Foto: Privatna fotografija Foto: Privatna fotografija Foto: Privatna fotografija Foto: Privatna fotografija Foto: Privatna fotografija

Među nas 19 potpisnika imaju tri ili četiri člana od kojih svaki ima pojedinačno više medalja osvojenih za klub nego svi članovi proširene uprave zajedno u deset života. Mi smo gotovo svi itekako aktivno uključeni u sve što se događa u Klubu, dolazimo na Skupštine, radne akcije, natjecanja, šaljemo zahtjeve, prijedloge, ... Ima nas različitih generacija od 18 do 80 godina, različitih svjetonazora, zanimanja, ... i najteže im je što nas ne mogu strpati u jednu kutiju i okačiti naljepnicu. Onog trenutka kada smo vidjeli sramotan popis kandidata za Skupštinu, više nije postojala opcija da pristupimo glasanju, da damo legitimitet takvim izborima. Otpalo je minimalno 30 ljudi koji su do sada uvijek glasali. Uprava je pak na sve moguće načine pokušavala postići da izađemo na izbore jer su vidjeli da su ipak pretjerali", rekao je Dešković.

GALERIJA Kliknite za pregled

Sve prijavili Gradu Makarskoj, Sportskoj inspekciji, Uredu državne uprave SDŽ,... odgovora još nema!

Nakon provedenih izbora, obzirom da Nadzorni odbor nije reagirao na dopise nezadovoljnijih članova, prijava u nepravilnosti izbora išla je prema Gradu Makarskoj, Zajednici športskih udruga grada Makarske, te Ured nadležan za udruge pri Gradu Makarskoj. S obzirom na to da se, prema riječima Deškovića, uopće nisu očitovali na njihove dopise, iste su proslijedili i na Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije. Provjerili smo hoće li i što će odgovoriti nama.

Odgovor smo dobili od PŠRD Arbun istoga dana kada je upit i poslan.

Očitovanje Izvršnog odbora Pomorsko športsko ribolovnog društva “Arbun“ u cijelosti prenosimo u nastavku: Dopis za Dalmacija danas_



Dobili smo i odgovor iz Grada nakon što smo isti upit poslali dvaput.

"Poštovana,

Grad Makarska prema Javnom natječaju za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2023. godini sufinancira rad udruga.

Grad Makarska nije nadležan za rad i kontrolu nepravilnosti u njihovom radu, već samo za provedbu programa/projekta ili manifestacije koju sufinancira.

Isto se stoga odnosi i na rad udruge PŠRD „Arbun“.

Za navedena pitanja i prijavu mogućih nepravilnosti potrebno se obratiti nadležnim upravnim tijelima u županiji.

Lp, Sandra Vranješ", stoji u potpisu odgovora iz Grada Makarske.

"Naravno da oni imaju svoju verziju priče, mi imamo svoju, ali mi tražimo da dođe neutralni nadzor i da taj nadzor vidi jesu li se oni stvarno pridržavali Statuta, Pravilnika, Zakona o udrugama i svega ostalog. Znači, da ne slušaju nas i što mi govorimo nego da dođu i sami provjere je li to napravljeno prema zakonu ili nije. Držim da netko mora odgovarati.

Obzirom da se gore spomenuti nisu oglasili o svemu ovome, kao ni županijske službe, idući korak nam je ići prema Ministarstvu i državnim inspekcija, a ako se ni one ne oglase onda idemo u smjeru da podnesemo neke ozbiljnije prijave da se dođe po službenoj dužnosti i da te institucije obave svoj posao", rekao nam je Dešković.

Traže podatke, podatke ne dobivaju

U međuvremenu su ovi članovi od Uprave kluba zatražili različitu vrstu dokumentacije. Ima više od mjesec dana zatražili su popis članova s podacima kada je netko učlanjen, a što je Uprava dužna dati na uvid po Zakonu o udrugama. Kako kazuju, jednostavno ih se ignorira, ne želi im odgovoriti.

Zatražili su i podatke o kandidatima za zastupnike u Skupštini da vide tko je tko, ali ni te podatke još uvijek nisu dobili kao ni podatke o nekažnjavanju članova Uprave (prema Pravilniku članovi ne smiju biti kazneno kažnjavani).

GALERIJA Kliknite za pregled

"Što god smo zatražili, koji god podatak, jednostavno dobijamo odgovore da neće oni printati papire, slati nam dokumente već da se sami snalazimo. Jednostavno su se začahurili. Putem e-maila je dobio odgovor samo jedan član kojemu je rečeno da bude kurir pa nama odgovara pojedinačno. Naravno da nije pristao na to već je zatražio službeni pristup u komunikaciji. Između ostalog, taj odgovor je sramotan, sadrži dosta pogrešnih podataka i lijepo se vidi nonšalantan, gotovo bezobrazan ton", potvrđuje Dešković da im je pristup podacima zabranjen, pa su tako i za novog člana uprave, Matu Leticu, saznali nakon više od mjesec dana.

Vrlo neugodan dopis na kućnu adresu stiže od odvjetnika

Priča se nastavlja dalje tako da je jedan od članova Uprave, zamjenik predsjednika Kluba, Dario Lalić, po struci odvjetnik, svakom pojedinačno na kućnu adresu poslao dopis da će ih tužiti, blokirati im imovinu, poduzeti vrlo neugodne radnje, a sve zbog toga što su ga se usudili spomenuti imenom i prezimenomu javnosti. Portal Mega media Lalićevo pismo prenio je u cijelosti, a kako im je rekao jedan od članova PŠRD 'Arbun' ovo pismo smatra pokušajem zastrašivanja, pa čak i prijetnjom. Dodaje kako će zbog pisma kojeg je dobio angažirati odvjetnika, a o svemu će izvijestiti i Hrvatsku odvjetničku komoru jer drži da je postupak odvjetnika Daria Lalića u najmanju ruku kontroverzan.

"Taj njegov ekskurs je ispod razine profesionalnog poziva i javne funkcije koju obnaša u Udruzi. Ne želimo se baviti njime", rekao nam je naš sugovornik.

Pozivi i prijave Uprave za disciplinske postupke

Emil Dešković, nekadašnji predsjednik Lučke komisije i član uprave koji je kako nam kazuje jednostavno radio svoj posao pošteno i korektno, pri tome prijavljujući nepravilnosti koje je primijetio nadležnim klupskim tijelima, a sve u najboljoj namjeri, očekujući da i drugi žele štititi ugled Društva kako to propisuju klupski akti. Smijenjen je bez rješenja i pisanog obrazloženja.

"Smijenjen sam, prema obrazloženju predsjednika uprave jer sam stavio odluku Izvršnog odbora na oglasnu tablu, kao stotinu puta do tada. Ta jedna odluka očito nije smjela biti javna. Vrlo brzo je upravu zbog istih neslaganja napustio još jedan član društva. Članovi lučke komisije su također vrlo brzo pod pritiscima napustili svoje dužnosti, čime je nastala kriza upravljanja. Vrlo brzo u upravu ponovno ulaze predsjednici izvršnog odbora iz prethodna dva mandata, Zoran Olujić i Mate Letica, a komisije popunjavaju također stari prokušani kadrovi. U čas posla sve se vratilo na staro. Nakon fijaska s novom 'mladom i poštenom upravom bez repova', kako su nam tepali, napravljen je reset na tvorničke postavke.

Na skupštinu nije uvrštena moja žalba. Zatražio sam riječ, kako bih objasnio što se zapravo događa, al' neki dojučerašnji prijatelji su gledali u pod i dizali ruke, a pojedinci i glas, protiv mog obraćanja njima. Nisam ih tražio da se slože sa mnom, već da poslušaju što imam za reći. Rezultat je bio 16:13. Pobijedila je struja kontra slobode govora.

Ubrzo su krenule brojne prijave, optužbe za klevetanje bez dokaza i argumenata. Bez mogućnosti da se pravedno branim, uz zabranu dovođenja svjedoka, kidanje zapisnika i brisanje zvučnih zapisa s mog svjedočenja. Disciplinska komisija je nakon mučnog postupka raspuštena jer su dva člana pokazala karakter inzistirajući na zakonitim postupcima.

S obzirom da nisu željeli potpisati rješenje bez ispitivanja svjedoka optužbe, uprava ih smjenjuje i formira novu komisiju od koje se očekuje da proces privede kraju. U međuvremenu je na adrese dvadesetak članova stiglo blizu 50 prijava za verbalne delikte, nanošenje štete društvu, vrijeđanje osjećaja uprave,..." otkriva nam.

14. kolovoza, Izvršni odbor PŠRD 'Arbun' podnosi prijavu protiv 19 članova društva (Andrijašević Ivo, Andrijašević Marko, Andrijašević Matko, Andrijašević Tonći, Dešković Emil, Drviš Ivo, Drviš Joze, Laznibat Silvijo, Marić Božen, Marić Ljubica, Marić Tihomir, Prgomet Sretan, Puharić Željko, Rubinić Dražen, Sessa Vanja, Srzić Branko, Srzić Ivo, Urlić Dragan i Vidoš Nikša) jer su tragom medijskih natpisa i dopisa poslanih prema klubu iznijeli puno kleveta, neistina i neosnovanih optužbi protiv članova uprave.

Na adrese svih 19 nabrojanih članova ovih dana stižu pozivi za pripremnu raspravu kako bi se očitovali o svemu navedenome.

Ako i uspiju u svom naumu i 'riješe se' Emila Deškovića, na listi je još 18 osoba, ali i puno više istomišljenika koji su se kako se klupko počelo odmotavati priključilo 'prvoj 19-orici'. Ima i onih koji im daju anonimnu podršku jer se jednostavno boje za sebe i svoju sigurnost.

Što se tiče te 19-orice, kazuju nam kako su sada na potezu Ministarstvo uprave i pravosuđa kao i nadležne institucije, te moguće i USKOK i policija zbog vrlo ozbiljnih sumnji u krivotvorenje službene dokumentacije i nepoštivanja Zakona o udrugama kao i samih internih akata.

Priča je zamršena, a što se krije ispod cijele površine priče tek nam ostaje za saznati.

Neki akteri priče do objave ovoga teksta još uvijek nam se nisu javili tako da donosimo priču s činjenicama koje su nam do sada poznate.