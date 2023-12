ČITATELJI SE ČUDE Pojavila se svjetlost iznad Dalmacije, ali razloga za brigu - nema! Priča je odavno poznata, a evo o čemu se radi...

Ponovno su nebom iznad Dalmacije 'proletjeli' Muskovi Starlink sateliti. Naime, to je još jedna od brojnih 'pošiljki', a o ovoj pojavi na nebu Dalmacija Danas je više puta pisala.

Kako saznajemo, od 18 sati i 17 minuta do 18 sati i 21 minuti svjetlost na nebu bila vidljiva od zapada prema pravcu istoka.

Unatoč brojnim upitima naših čitatelje, sigurno je da se na nebu nisu pojavili avioni nego se i ovaj put dogodila potpuno suprotna pojava. Naime, na nebu je danas bila vidljiva nova 'pošiljka' Muskovih Starlink satelita.

Lansirano preko pet tisuća satelita

Kako je od ranije poznato, cilj Starlinka je maksimalna pokrivenost cijele kugle zemaljske brzim internetom.

Svjetla koja se miču na nebu zapravo su skupina satelita koje je kompanija Elona Muska SpaceX lansirala u orbitu u sklopu projekta Starlink. Taj projekt zaobilazi potrebu izgradnje infrastrukture poput kabela i stupova, kako bi internetske usluge postale dostupne na udaljenim područjima.

Starlinkovi sateliti postavljeni su u nisku orbitu oko Zemlje. Potreban je velik broj satelita kako bi se osigurala potpuna pokrivenost svijeta.

Od 2019. godine do danas je lansirano preko pet tisuća satelita s planom da će ih kroz sljedećih nekoliko godina biti lansirano do 12 tisuća uz mogućnost proširenja broja do nevjerojatnih 42 tisuće!

Brojni astronomi su zgrožen ovim trendom jer tolika zastupljenost satelita ozbiljno ugrožava noćno nebo i mogućnost njegova istraživanja sa Zemlje.

Često su vidljivi iz Splita, odnosno Dalmacije

Nadavno je slična 'pojava' bila na nebu iznad Splita i Dalmacije, a o istoj je Dalmacija Danas pisala...