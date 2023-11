ŠTO SE TO DOGAĐA NA NEBU IZNAD SPLITA? Građani zbunjeni, neki i uznemireni: "Što je ovo na nebu? Izgleda kao 20 aviona u nizu!"

Danas malo iza 18 sati javilo nam se više čitatelja s područja Splita i šire kako su na nebu vidjeli neobične tragove. Brojni čitatelji Dalmaciji Danas poslali su poruke i mnogima od njih nije bilo jasno što je to na nebu iznad Dalmacije.

"Što je ovo? Izgleda kao prelet 20 aviona?, upitao se jedan čitatelj, dok je drugi javio kako je nešto zablinkalo na nebu iznad Splita.

Na nebu se nisu pojavili ni avioni, naime totalno suprotno. Na nebu je bila vidljiva nova 'pošiljka' Muskovih Starlink satelita.

Kako je od ranije poznato, cilj Starlinka je maksimalna pokrivenost cijele kugle zemaljske brzim internetom.

Svjetla koja se miču na nebu zapravo su skupina satelita koje je kompanija Elona Muska SpaceX lansirala u orbitu u sklopu projekta Starlink. Taj projekt zaobilazi potrebu izgradnje infrastrukture poput kabela i stupova, kako bi internetske usluge postale dostupne na udaljenim područjima.

Starlinkovi sateliti postavljeni su u nisku orbitu oko Zemlje. Potreban je velik broj satelita kako bi se osigurala potpuna pokrivenost svijeta.

Od 2019. godine do danas je lansirano preko pet tisuća satelita s planom da će ih kroz sljedećih nekoliko godina biti lansirano do 12 tisuća uz mogućnost proširenja broja do nevjerojatnih 42 tisuće!

Brojni astronomi su zgrožen ovim trendom jer tolika zastupjenost satelita ozbiljno ugrožava noćno nebo i mogućnost njegova istraživanja sa Zemlje.