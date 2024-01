ČETIRI GODINE OD MASAKRA U VAROŠU Na današnji dan Filip Zavadlav ubio je trojicu

Taj 11. siječnja 2020. godine ostat će u sjećanju Splićana, a i onih šire, kao dan kada se dogodio nezapamćen zločin u centru Splita. Na današnji dan prije točno četiri godine Filip Zavadlav šokirao je sve svojim činim, a građane grada podno Marjana držao u strahu idućih nekoliko sati.

Letjeli su metci Šperunom u poslijepodnevnim satima. Ispalio je Zavadlav iz kalašnjikova 37 metaka i usmrtio trojicu – Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožića Paića. Dva metka završila su u automobilu u kojem su se nalazili brat i sestra, ali su oni prošli bez ozljeda. Prava je sreća da nije bilo i više žrtava.

Nakon svog čina, Zavadlav je krenuo prema domu Jerka Malvasije, a kada ga nije pronašao – napustio je mjesto događaja. Netko ga je s leđa snimio kako s kalašnjikovom u ruci odlazi. Putem ga se riješio, bacio ga je u kontejner, a zatim u pratnji oca i brata otišao u kafić udaljen svega 200-tinjak metara od zgrade Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Tamo je i uhićen, nekoliko sati nakon krvavog pohoda. Građani su mogli odahnuti.

Kasnije se ispostavilo da je Zavadlav živio u disfunkcionalnoj obitelji koja je bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, a da je u krvavi pohod krenuo zbog bratove ovisnosti o heroinu. Osvetio se onima koji su navodno terorizirali njega i brata, a njegov čin podijelio je hrvatsku javnost. Dok su jedni bili šokirani učinjenim i njegov čin osuđivali, dobar dio javnosti odnosio se prema njemu kao prema – heroju.

Pravio se Talijan

Na prvom suđenju Zavadlav je osuđen na 40 godina zatvora, no Vrhovni sud vratio je slučaj na ponovno suđenje. Naime, tužiteljstvo ga je teretilo za kvalificirani oblik ubojstva, teško ubojstva iz osvete, dok je nakon prvog suđenja proglašen krivim (i osuđen na 40 godina zatvora, po 15 godina za svako ubojstvo) za 'obična' ubojstva.

Na ponovljenom suđenju Zavadlav kao da se rugao sa svima. Tako je prije točno godinu dana, u siječnju prošle godine na sudu – bio Talijan. Sutkinji Višnji Strinić se obraćao na talijanskom jeziku. Pravio se da ne razumije hrvatski.

„Cari signori, secondo la legge, articolo...“, na iznenađenje svih prisutnih počeo je prilično teatralno Zavadlav citirati zakone na talijanskom jeziku. Sutkinja je u jednom trenutku i odgovorila optuženom na talijanskom, pokazujući kako dobro zna što govori, no samo nakratko. Odmah je naglasila kako se postupak provodi na hrvatskom jeziku, po našem KZ-u.

„Che?! Scusi signora, ma non possiamo lavorare cosi...“, nastavio je po svom Zavadlav.

„Je li ovo optuženi Filip Zavadlav? Također, je li se što promijenilo po pitanju njegova državljanstva?“, pitala je sutkinja šefa pravosudne policije iz Gospića, koji je potvrdio identitet optuženika, kao i da je pitanje njegova državljanstva 'nepromijenjeno'.

Ipak ne zna talijanski

Nakon toga bio je mjesec dana na vještačenju na Vrapču nakon kojeg su ga proglasili praktički potpuno zdravim hrvatskim državljaninom koji razumije službeni jezik ove zemlje.

Na idućem ročištu nije progovorio na stranom jeziku, štoviše pretvarao se da nije nikad progovorio talijanski niti da zna talijanski.

„Pokušao sam se sakriti od skupine momaka koji su me proganjali i tukli. Zato sam promijenio adresu, pokušavao sam biti što tiši, sakriti se, ali svejedno nisam mogao zaspati. Obuzimala me hladnoća, osjećaj propadanja kroz krevet, glavobolja, povraćao sam, pojavljivale su mi se iskre. Sve sam mislio u hodu riješiti, ne odlaziti u doktora jer sam protiv tableta. Bili su predsjednički izbori, a ja sam zaboravio tko je predsjednik, onda su postavili mikrokamere u moju sobu, a kroz prozor sam čuo šaputajuće glasove kako spletkare. Htjeli su me otrovati iz ljubomore. Primijetio sam da voditelji na TV-u maju geste upućene meni, zato sam prestao gledati TV i u zatvoru.

Cijeli svijet se urotio protiv mene iz ljubomore, a glasovi u glavi su mi govorili da naudim sebi i drugima. Htjeli su me otrovati, zato ništa nisam jeo, samo prirodni med od mog dobavljača... Otišao sam ošišati kosu, ali nisam bio zadovoljan frizurom. Pokušavao sam šetati Marjanom, ali samo sam vidio vampire, ratna zbivanja, postalo mi je jasno da sam tajni agent poslan prije 150 godina u tajnu misiju spašavanja čovječanstva. Ja sam odabrani vojnik, božji čarobnjak. Doktor koji je ubio svoju ženu me pokušavao dati otrovane tablete, ali sam ih bacao u nužnik. Morao sam se tući s drogerašima koji su u vezi s tri crkotine iz ovog događaja...“, nabrajao je Zavadlav na ročištu održanom krajem rujna prošle godine.

Dođi u Lepoglavu

U međuvremenu se u sudnici našao oči u oči s Jerkom Malvasijom, nesuđenom četvrtom žrtvom.

I tom prigodom se odigrao igrokaz, u trenu dok su pravosudni policajci vezivali svjedoka kako bi ga odveli iz velike sudnice Županijskog suda u Splitu. Malvasija je, naime, na suđenje stigao ravno iz zatvora. Netremice je promatrao Zavadlava te je nešto prijeteći promrmljao.

„Ne čujem...“, kazao mu je optuženi.

„Dođi u Lepoglavu!“, glasno je ponovio Malvasija.

Tijekom suđenja Zavadlav je promijenio čak pet branitelja, negirao je počinjenje kaznenog djela, a na kraju je ponovno osuđen na 40 godina zatvora. Presudu je dočekao obrijane glave, slušao ju je s podsmijehom, a zatim je i zapljeskao.

Osuđen je zbog tri 'obična' ubojstva, sutkinja je tijekom obrazloženja naglasila kako nije bilo dokaza da je postupao 'iz bezobzirne osvete'. Pitanje motiva je tako ostalo nerazjašnjeno, a pitanje je hoće li Vrhovni sud potvrditi presudu ili će biti vraćeno na ponovno suđenje, odnosno novi Zavadlavov show.