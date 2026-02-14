BUJICA EMOCIJA NA GRIPAMA Jakov na pozornicu doveo umirovljenike s Matejuške, evo što su mu poručili

Split je večeras u znaku glazbe. Mladi pjevač Jakov Jozinović nastupa pred splitskom publikom u kultnoj dvorani Gripe.

Najemotivniji trenutak večeri raznježio je Split. Umirovljenici sa splitske Matejuške pojavili su se u videosnimci posvećenoj Jakovu, poručivši: „Mladi su našli pravi uzor.“

Publika je potom svjedočila još jednom dirljivom prizoru – zborskom pjevanju u čast najvećem, Oliveru Dragojeviću.

Iznenađenjima tu nije bio kraj. Simpatične i raspjevane umirovljenike izvođač je potom doveo na pozornicu kao svoje goste, što je izazvalo snažne emocije i dugotrajan pljesak publike.