BUDITE SPREMNE ZA VALENTINOVO U CVENOM Monika Sablić zna koje će kombinacije zadiviti vašeg muškarca: "Privlači pažnju, podiže samopouzdanje..."

Valentinovo, Dan sv. Valentina ili Dan zaljubljenih nam je pred vratima. Dan zaljubljenih kod nas se uglavnom vezuje uz utjecaj američke popularne kulture. Najčešće je povezano s romantičnom ljubavlju i svake godine mnogobrojne čestitke se izmjene na taj dan. Pokloni, cvijeće ili jedna crvena ruža šalju se s romantičnim porukama voljenima, a parovi provode posebno vrijeme zajedno.

Simbol Valentinova je naravno crvena boja -boja ljubavi, strasti, snage i ljepote. Upravo crvena boja magnetski nas privlači i potiče na akciju kao nijedna druga boja, pa nije neobično da veliki dio djevojaka za taj dan odabire crvene odjevne kombinacije.

Jarko crvena ili grimizno crvena boja oduvijek je bila upečatljiva i nezaobilazna u modnom svijetu. Danas se upotrebljava kao vrlo profinjena i otmjena boja, posebno u visokoj modi gdje ističu uzvišenost i čvrst karakter, ujedno strastvenost i romantika.

Privlače pažnju, podižu samopouzdanje

Modna kuća Valentino čak ima vlastitu nijansu crvene. Ime joj je Rosso Valentino i dao joj ga je 1959. godine sam dizajner Valentino Garavani kada je bio na početku karijere.

Danas često zato i crvene haljine nazivano "valentinovskima". Crvene kombinacije ne samo da privlače pažnju, već i podižu samopouzdanje. U crvenim haljinama uživale su i plijenile pažnju dame u starom Hollywoodu, poput Marlyn Monroe, Audrey Hepburn, nosila ih je i supermodel Cindy Crawford, Blake Lively, pok.Lady Diana i mnogobrojne zvijezde na crvenim tepisima.

Naravno da sam i sama veliki ljubitelj crvene boje. Općenito je crvena oduvijek bila prisutna u mojim kreacijama. Tako i sada, drage moje dame, možete prema želji i ukusu uskočiti u neku od mojih “valentinovskih” kreacija kako bi “bolju polovicu” zadivile i ostavile bez daha!

Izdvojite vrijeme jedno za drugoga

Odlučite li se za glamurozne crvene kreacije ili ne, najvažnije je da se lijepo provedete i da osvijestite koliko je važno u vezi, a i u braku izdvojiti vrijeme jedno za drugoga.

Ako ste zbog svakodnevnog stresa zajedničke aktivnosti malo zapustili onda je Valentinovo idealna prilika da to popravite. Posjetite neki dobar restoran, otiđite u kino ili čak vinariju.

Ili jednostavno iznenadite partnera masažom u paru, parafinskim tretmanom ili pak masažom lica i dekoltea, što se sve nudi Splićanima u Studio Gorici.

Ne moraju iznenađenja biti skupa. Dovoljno je da odete na kavu ili čaj. Uvijek možete pronaći nešto za sebe što nije pogubno za Vas novčanik. Zato je važno da se dovoljno poznajete, te da date mašti na volju. Osjećaj povezanosti i privrženosti koji možete pojačati zajedničkim aktivnostima, važniji je od ruža i čokolade.

Učinite 14. veljače savršenim danom

Naravno da će svakome biti drago da je druga strana mislila na detalje i iznenadila ih. Privilegija je provoditi kvalitetno zajedničko vrijeme, pa bi izlazak iz zone komfora na Valentinovo, čašćenje nečim što dugo planirate ili samo sitnom gestom, učinilo 14. veljače savršenim danom!

Sretno Vam bilo drage moje i kao što znate, tu sam ako me trebate!

Voli vas

- vaša Monika!