Budimirovi Vatreni opet pobijedili

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija pobijedila je Irsku 2:0 u drugom kolu Elitne runde kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se od 25. svibnja do 7. lipnja održati u Estoniji. Hrvatska je do druge pobjede stigla golovima Jakova Dedića (x2) te je napravila veliki korak prema plasmanu na Euro i na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

16-godišnji napadač Osijeka zabio je u 9. i 29. minuti te je povećao svoj konto pogodaka na četiri, jer je dva gola postigao i u pobjedi 5:2 nad Slovačkom u prvom kolu. Hrvatska je trenutačno vodeća reprezentacija skupine s maksimalnih šest bodova, dok su iza nje Irska i Poljska s tri boda. Na začelju je Slovačka bez bodova, piše Index.

Hrvatska u odlučujućem trećem kolu igra protiv Poljske, a utakmica je na rasporedu 31. ožujka od 16 sati. Hrvatskoj će bod biti dovoljan za prvo mjesto skupine. Prvoplasirana momčad u svakoj od sedam skupina ostvarit će nastup na Euru i nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru, baš kao i četiri najbolje drugoplasirane momčadi.