Bubalo: "Hvala ti, Tere – do neba"

Sudamja 2026. u Splitu donosi bogat i raznolik program s više od 170 događanja, a jedan od najupečatljivijih trenutaka zasigurno će biti svečani koncert u čast Tereze Kesovije, koji će se održati 3. svibnja u Hrvatskom narodnom kazalištu.
Što će se u Splitu događati tijekom programa Sudamje? Donosimo sve detalje
U sklopu manifestacije koja se održava pod geslom “Nima grada bez ljudi!”, Split će na poseban način odati počast jednoj od najvećih glazbenih umjetnica s ovih prostora.
Večer posvećena glazbenoj legendi
Koncert počinje u 20 sati u HNK-u, a uz Terezu Kesoviju nastupit će i brojni gosti:
- Ansambl Filip Dević
- Zrinka i bend
- Uršula Najev uz Black Coffee
Program će voditi poznata splitska lica Nada i Mirta Šurjak.
“Split je nikad neće zaboraviti”
Najavu ovog događaja emotivno je komentirao estradni menadžer Ivica Bubalo, istaknuvši važnost trenutka za grad i publiku.
“Hvala ti, Tere – do neba. Split se oprašta od naše najveće glazbene dive i umjetnice. Split je nikad neće zaboraviti”, poručio je Bubalo.
Sudamja za sve generacije
Isti dan, 3. svibnja, donosi i niz drugih događanja – od Fešte svetog križa na Uvodića poljani do brojnih kulturnih, dječjih i gastro sadržaja – čime se dodatno potvrđuje da je Sudamja manifestacija koja okuplja sve generacije.
Svečani koncert u HNK-u bit će jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa i emotivan trenutak za sve ljubitelje glazbe i Terezina opusa.