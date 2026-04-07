Bubalo: "Hvala ti, Tere – do neba"

Split se na Sudamji oprašta od glazbene dive Tereze Kesovije

Sudamja 2026. u Splitu donosi bogat i raznolik program s više od 170 događanja, a jedan od najupečatljivijih trenutaka zasigurno će biti svečani koncert u čast Tereze Kesovije, koji će se održati 3. svibnja u Hrvatskom narodnom kazalištu.

U sklopu manifestacije koja se održava pod geslom “Nima grada bez ljudi!”, Split će na poseban način odati počast jednoj od najvećih glazbenih umjetnica s ovih prostora.

Večer posvećena glazbenoj legendi

Koncert počinje u 20 sati u HNK-u, a uz Terezu Kesoviju nastupit će i brojni gosti:

  • Ansambl Filip Dević
  • Zrinka i bend
  • Uršula Najev uz Black Coffee

Program će voditi poznata splitska lica Nada i Mirta Šurjak.

“Split je nikad neće zaboraviti”

Najavu ovog događaja emotivno je komentirao estradni menadžer Ivica Bubalo, istaknuvši važnost trenutka za grad i publiku.

“Hvala ti, Tere – do neba. Split se oprašta od naše najveće glazbene dive i umjetnice. Split je nikad neće zaboraviti”, poručio je Bubalo.

Sudamja za sve generacije

Isti dan, 3. svibnja, donosi i niz drugih događanja – od Fešte svetog križa na Uvodića poljani do brojnih kulturnih, dječjih i gastro sadržaja – čime se dodatno potvrđuje da je Sudamja manifestacija koja okuplja sve generacije.

Svečani koncert u HNK-u bit će jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa i emotivan trenutak za sve ljubitelje glazbe i Terezina opusa.

